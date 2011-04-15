Capital Group продала проект под застройку в центре Москвы

ООО "Капитал груп девелопмент" (структура Capital Group) переуступило права и обязанности по инвестиционному контракту на строительство жилья на 4-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.



В этом документе новым инвестором проекта называется ООО "КЛС-финанс". В Москомстройинвесте сообщили, что на участке может появиться жилая недвижимость, но объём застройки пока не утверждён. Целесообразность строительства будет обсуждаться на будущих заседаниях рабочей группы ГЗК.



ООО "Капитал груп девелопмент" контролируется акционерами Capital Group Павлом Тё, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным. Последний отошёл от оперативного управления бизнесом ещё в конце 2016 года, передав пост председателя совета директоров Павлу Тё и сконцентрировавшись на развитии собственных зарубежных проектов.



Capital Group существует с 1993 года и специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Москве. В её портфеле - 7.8 млн кв. м недвижимости. В группе отказались комментировать ситуацию с площадкой на 4-й Тверской-Ямской улице.



ООО "КЛС-финанс" через "КЛС групп" контролируется Александром Землянским, Русланом Гариным, Григорием и Камо Саакянами. Все они ранее выступали совладельцами "Соверен-банка". Финансовую организацию партнёры в 2013 году выкупили у казанского предпринимателя Азата Хафизова. На момент отзыва у банка лицензии (в апреле 2016 года) А.Землянский контролировал 13% "Соверен-банка", Р.Гарин - 3%, у Г.Саакяна было 37.25%, у К.Саакяна - 13.75%. В совет директоров банка с мая 2015 года входил Павел Тё. Связаться со структурами "КЛС-финанса" и "КЛС групп" изданию не удалось.



Инвестконтракт на строительство на 4-й Тверской-Ямской улице структура Capital Group заключила в 2004 году, когда мэром Москвы был Юрий Лужков. Изначально застройщиком выступало созданное в 1995 году АО "Деловой центр нейрохирургии" (ДЦН), принадлежащее Центру нейрохирургии имени Бурденко и мэрии столицы. Но в 2015 году в обществе начался процесс реорганизации, который пока не завершён.



Изначально контракт предполагал строительство офиса на 2.75 тыс. кв. м (проект завершён в 2016 году) и жилья (эта часть и досталась новому инвестору). Из протокола ГЗК следует, что в готовом объекте 75% жилых и 60% нежилых помещений перейдут на баланс "КЛС-финанса". ДЦН получит 25% жилья и часть машино-мест, а мэрии достанется 40% нежилых помещений и часть парковок.



Партнёр Colliers International Владимир Сергунин говорит, что текущая площадь отведённых под реконструкцию зданий на 4-й Тверской-Ямской улице составляет 3.7 тыс. кв. м, а в рамках работ она может увеличиться до 4.3-4.5 тыс. кв. м. Он указывает, что в этой локации целесообразно построить премиальное жилье: стоимость его строительства может составить 350-500 млн руб.



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