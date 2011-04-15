Б.Минц готов передать контроль над О1 Properties

Один из крупнейших владельцев московских офисов класса А - О1 Properties Бориса Минца - начал переговоры с держателями еврооблигаций на $350 млн, касающиеся возможной смены контролирующего акционера компании. Об этом "Ведомостям" рассказали человек, близкий к одному из владельцев облигаций, знакомый Б.Минца и источник, близкий к одному из миноритариев О1 Properties.



Один из собеседников издания знает, что на этой неделе запланированы переговоры с инвесторами в Лондоне.



Еврооблигации на $350 млн O1 Properties Finance plc выпустила в 2016 году. Бумаги должны быть погашены в сентябре 2021 года, ставка купона по ним составляет 8.25%, периодичность выплаты - полгода. С начала апреля цена евробондов упала на 17 п.п. до 63.5%, доходность выросла на 9.9 п.п. до 25.4%.



В условиях выпуска указано, что держатели бумаг могут досрочно предъявить их к погашению. В случае смены контролирующего акционера эмитент должен будет выплатить 101% номинала, а также начисленные, но не выплаченные купоны. Гарантом по бумагам выступает O1 Properties, поэтому условие о смене контроля распространяется и на случай, когда собственники меняются у самой компании.



По состоянию на 31 декабря 2017 года у O1 Properties был обеспеченный долг в размере $2.133 млрд и необеспеченный - на $930 млн. "По состоянию на 31 декабря у компании не было достаточно ликвидности, чтобы погасить все эти долги. Однако это долгосрочные долги, и инвесторы пока не потребовали их погашения, поскольку смены контроля еще не произошло", - сказал аналитик S&P Антон Гейзе.



О1 Properties может перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments, рассказывали источники "Ведомостей". Эту компанию нанял концерн "Россиум" Романа Авдеева для работы над структурированием сделки по возврату средств после того, как подконтрольный "Россиуму" Московский кредитный банк передал концерну долг O1 Group в размере 25 млрд руб. Залог по этому долгу - контрольный пакет акций О1 Properties (62.5%).



Крупный платёж O1 Group по этому долгу предстоит в июне, и если O1 Group не исполнит обязательств по кредиту, она может потерять контроль над O1 Properties. По словам одного из собеседников "Ведомостей", стороны уже договорились, и теперь группа готова передать заложенную О1 Properties.



O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"