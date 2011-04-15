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25/06/2018
13:43

В Москве представлен первый катамаран на российских солнечных элементах

В Москве 21 июня состоялась презентация первого катамарана на российских солнечных элементах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО "Хевел".

Катамаран создан АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" специально для экспедиции "Эковолна", которая проходит в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования" "дорожной карты" MariNet НТИ.

В мероприятии приняли участие управляющий директор УК "РОСНАНО" Сергей Вахтеров, директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" Евгений Казанов, а также представители "Лиотеха", "Хевела" и эксперты в области энергоэффективности.

Катамаран построен в Санкт-Петербурге. Его крыша обшита полугибкими солнечными модулями суммарной мощностью 9 кВт. Специальные солнечные модули спроектированы и разработаны учеными Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике. Основой для модулей стали гетероструктурные солнечные элементы, произведнные на российском заводе "Хевел" в Новочебоксарске. Солнечные модули являются основным источником питания для электродвигателей судна.

Экспедиция "Эковолна" прошла уже 1.5 тыс. км по рекам России. Солнечные модули, установленные на крыше судна, показали свою надёжность и эффективность. Впереди у экипажа - ещё 3.5 тыс. км. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики, качество воды по маршруту, чтобы в итоге построить интерактивную экологическую карту.

ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.

Общая выработка солнечной генерации группы компаний "Хевел" в 2017 году составила 107.111 млн кВт ч, а в I квартале 2018 года - 29.411 млн кВт ч.

"AK&M" от 25.06.2018
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