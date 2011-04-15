ФАС признала компанию "Телеспорт" нарушившей закон о рекламе

Московское УФАС России признало АО "Телеспорт" нарушившим закон о рекламе. Компания распространяла рекламу букмекерской конторы "Фонбет" во время трансляции футбольного матча в интернете. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Напомним, что в интернете не допускается реклама основанных на риске игр и пари и их организаторов, а также реклама игорных заведений и сопутствующих азартным играм услуг.



Реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах, может распространяться исключительно на сайтах спортивных средств массовой информации, сайтах спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, а также сайтах общедоступных телеканалов спортивной направленности.





"AK&M" от 25.06.2018