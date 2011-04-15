ГТЛК разместила облигации выпуска 001Р-11 объёмом $150 млн

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 июня завершило размещение облигаций выпуска 001Р-11 объёмом $150 млн. Как говорится в сообщении ГТЛК, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещённый по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом 151 млрд руб., включает 150 тыс. ценных бумаг номиналом $1 тыс. каждая. Срок обращения - 15 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-32432-H-001P-02E от 23 августа 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-11-32432-H-001P от 14 июня 2018 года. Ставки 1-20 купонов равны 5.95% годовых. Андеррайтер - ПАО "Совкомбанк".



ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, ИНН 7720261827) появилось на рынке лизинговых услуг в 2001 году как ЗАО "Лизинговая компания гражданской авиации". С инициативой создания выступило ФГУП "Главный центр планирования и регулирования потоков воздушного движения". Основной задачей компании стало обеспечение новой аппаратурой и техникой аэропортов и авиационных компаний России.



ГТЛК предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. Компания реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведёт самостоятельные эффективные лизинговые проекты в партнёрстве с ведущими российскими банками. ГТЛК предлагает комплексные решения для руководителей областей и регионов, представителей малого и среднего бизнеса, крупного корпоративного сектора.



Чистый убыток ГТЛК за 2017 год по МСФО составил 3.835 млрд руб. против прибыли в 205 млн руб. годом ранее. Процентные доходы от финансового лизинга выросли на 69.95% до 13.3 млрд руб. с 7.826 млрд руб., доходы от операционной аренды - на 15.45% до 15.069 млрд руб. с 13.052 млрд руб., убыток до налогообложения составил 4.436 млрд руб. против прибыли в 632 млн руб. за 2016 год..



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ГТЛК за 2017 год по РСБУ составила 5.001 млрд руб. против убытка в 5.736 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 38.93% до 22.858 млрд руб. с 16.453 млрд руб., прибыль от продаж - на 50.76% до 11.338 млрд руб. с 7.521 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 4.296 млрд руб. против убытка в 6.878 млрд руб. годом ранее.



Чистая прибыль ГТЛК за I квартал 2018 года по РСБУ составила 198.714 млн руб. против убытка в 875.043 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 99.76% до 7.66 млрд руб. с 3.835 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2018