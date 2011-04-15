РЖД и "Корейские железные дороги" заключили меморандум о взаимопонимании

Гендиректор - предправления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров и президент корпорации "Корейские железные дороги" (Korail, Республика Корея) О Ёнг Сик 22 июня заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Как сообщает пресс-служба РЖД, подписание документа состоялось в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Президента Республики Корея Мун Чже Ина.



Одним из основных направлений сотрудничества РЖД и Korail определили совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики.



Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея - Россия - Европа, включая трёхсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием КНДР, Республики Корея и РФ.



Компании также планируют развивать взаимодействие в кадровой сфере. Речь идёт об организации программ обмена опытом и специалистами, повышения квалификации и профессиональных стажировок.



Накануне состоялась встреча глав РЖД и Korail, в ходе которой стороны отметили рост объёма контейнерных перевозок между Россией и Кореей. За пять месяцев 2018 года этот показатель вырос на 40%, составив около 47 тыс. ДФЭ.



О.Белозёров подчеркнул, что компания заинтересована в дальнейшем увеличении объёмов железнодорожных перевозок между Кореей, Россией и Европой. По мнению руководителей РЖД и Korail, этому может способствовать восстановление железнодорожного сообщения на Корейском полуострове, а именно - модернизация Транскорейской железной дороги.



Стороны отметили, что для совместной работы в этом направлении в настоящее время формируются благоприятные условия. Так, в 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР). Этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги.



В ходе встречи главы РЖД и Korail также обсудили возможность организации совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожной логистике.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2018