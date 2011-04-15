S&P повысило рейтинг Мосэнерго до "ВВВ-"

S&P Global Ratings 25 июня 2018 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской энергетической компании ПАО "Мосэнерго" с "ВВ+" до "ВВВ-". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Повышение рейтинга отражает мнение S&P, что Мосэнерго будет поддерживать хорошие характеристики собственной кредитоспособности и проводить взвешенную финансовую политику. Рейтинг "ВВВ-" определяется главным образом характеристиками собственной кредитоспособности компании, а не фактором поддержки со стороны группы или государства.



Мосэнерго улучшает характеристики кредитоспособности начиная с 2015 года: отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFO)/долг" увеличилось с 47% до более чем 100% в 2017 года. Это произошло вследствие постепенного завершения крупных инвестиционных проектов в рамках договоров поставки мощности (ДПМ) и дополнительных денежных потоков за счет надбавки к цене на мощность, что позволило компании постепенно снизить объем долга.



Мосэнерго продемонстрировало осмотрительное управление ликвидностью и взвешенную финансовую политику. S&P ожидает, что компания сможет реализовать новые инвестиционные проекты или выплачивать более высокие дивиденды, в то же время поддерживая сильные показатели кредитоспособности, при этом отношение "FFO / долг" будет составлять более 60%, а отношение "долг / EBITDA" менее 1.5х, поскольку существует значительный запас в рамках текущего "минимального" профиля финансовых рисков. В связи с этим S&P повышает оценку характеристик собственной кредитоспособности компании (stand-alone credit profile - SACP) с "bb+" до "bbb-".



Мосэнерго продолжает генерировать высокие показатели EBITDA благодаря надбавке к цене на мощность, введенной в рамках договоров поставки мощности (ДПМ), и снижать долговую нагрузку при очень умеренных потребностях в капитальных расходах.



Недавно Мосэнерго завершило крупные инвестиционные проекты, и S&P прогнозирует умеренные потребности в капитальных расходах в размере около 15 млрд руб. (около $237 млн) в 2018-2019 годах по сравнению с 18-30 млрд руб. в 2012-2015 годах, которые будут финансироваться за счет денежного потока от операционной деятельности.



S&P полагает, что компания сможет реализовать новые инвестиционные проекты или выплачивать более высокие дивиденды, в то же время поддерживая сильные показатели кредитоспособности.



В настоящее время S&P оценивает характеристики собственной кредитоспособности компании на уровне "BBB-". Прогноз изменения рейтинга - "cтабильный".



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Электростанции Мосэнерго в 2017 году выработали 57.86 млрд кВт ч электроэнергии - на 2% меньше аналогичного показателя 2016 года, а в I квартале 2018 года - 19.11 млрд кВт ч электроэнергии (на 3.9% больше аналогичного показателя 2017 года).



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла на 84.57% до 24.802 млрд руб. с 13.438 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.83% до 196.056 млрд руб. со 190.656 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 86.81% до 29.21 млрд руб. с 15.636 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.25% до 30.112 млрд руб. с 20.449 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 44.4% до 44.327 млрд руб. с 30.703 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12.15% до 12.742 млрд руб. с 11.362 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.3% до 72.197 млрд руб. с 66.056 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.29 раза до 25.282 млрд руб. с 11.062 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.41% до 196.825 млрд руб. со 190.342 млрд руб., прибыль от продаж - на 36.05% до 33.634 млрд руб. с 24.722 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 65.94% до 31.035 млрд руб. с 18.703 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31.6% до 44.093 млрд руб. с 33.513 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 11.76% до 12.868 млрд руб. с 11.515 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 9.19% до 72.255 млрд руб. с 66.173 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2018