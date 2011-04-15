Р.Абрамович снизит свою долю в "Первом канале"

В связи с получением гражданства Израиля Роман Абрамович намерен продать часть акций АО "Первый канал" для приведения структуры собственности компании в соответствие с требованиями закона о СМИ. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Роскомнадзора.



Согласно закону о СМИ, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании - учредителя средства массовой информации. При этом Р.Абрамович владеет 24% "Первого канала" через ООО "ОРТ-КБ".



По сведениям источников на телевизионном рынке, Р.Абрамович не собирается полностью продавать свою долю в "Первом канале", ограничившись её снижением до 20%. По их словам, 4% купит один из действующих акционеров компании, вероятней всего - "Национальная меда группа".



"Национальная меда группа" является частным медиахолдингом России. В состав холдинга вошли: телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал", АО "Первый канал", телеканал РЕН ТВ, газета "Известия" и радиостанция "Русская Служба Новостей". В октябре 2013 года Национальная Медиа Группа получила в управление газету "Metro-Петербург" в Санкт-Петербурге. В марте 2014 года холдинг "НМГ" приобрёл 50% уставного капитала ООО "Арт Пикчерс Вижн".







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