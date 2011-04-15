Аналитики не исключают стабилизации нефтяных цен в $71-79 за баррель

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи оказалось ожидаемо компромиссным. Не оправдался первоначальный радикализм предложения о её повышении на 1,5 млн барр в сутки. Да и из принятых 1 млн баррелей реально производство может быть поднято лишь на 600- 700 тыс. с учётом мощностей некоторых участников. Но такие объёмы не увеличивают предложение по сравнению с первоначальным его сокращением в ОПЕК+ на 1,8 млн барр. Восстановится лишь превышение падения сверх данного значения из-за ситуации с эмбарго Ирана и кризиса в Венесуэле. Но даже такое увеличение позволит приостановить новый дисбаланс на рынке, когда уже ощущается не избыток, а дефицит "чёрного золота". Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК eleTrade Марка Гойхмана.



Соответственно, вероятна стабилизация нефтяных цен на перспективу нескольких месяцев в диапазоне $71-79 за баррель Brent.



Такое положение вполне благоприятно для России и её бюджета. Важно не только сохранение высоких цен нефти, но и их достаточная стабильность. Рублевая цена барреля стойко держится на неслыханной высоте более 4600 руб., тогда как для бюджета заложено не выше 3200 руб. Дополнительные доходы казны составят 1.75 трлн руб. в 2018 году , согласно поправкам в бюджет.



Оборотной стороной сделки ОПЕК+ выступает для России потеря доли на рынке, прежде всего в пользу США. РФ с конца 2016 г. снизила добычу на 300 тыс. баррелей в сутки до 10.9 млн баррелей. Тогда как американские нефтяники увеличили её на 550 тыс. баррелей, доведя до 10.73 млн баррелей и обогнав Саудовскую Аравию (9.99 млн барреллей).



Однако здесь верно то, что "из двух зол выбирают меньшее". Стремление сохранить объёмы и место на рынке привели бы к падению цен, и потери оказались бы гораздо больше.





"AK&M" от 25.06.2018