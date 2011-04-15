Структура Газпрома приобрела у Группы ЛСР санаторий "Дюна"

ПАО "Группа ЛСР" продало санаторий "Дюна" и участок под ним площадью 37.7 га на побережье Финского залива ЗАО "Лидер", принадлежащему НПФ "Газфонд" и Газпромбанку. Об этом сообщают "Ведомости".



Представитель ЛСР подтвердил эту информацию, пояснив, что группе "поступило выгодное предложение". Детали сделки он не раскрыл. Проданный участок расположен менее чем в 30 км от будущей штаб-квартиры ПАО "Газпром" в "Лахта центре".



Санаторий "Дюна" был построен Сестрорецке 40 лет назад. Площадь его 6-этажного здания составляет 14.4 тыс. кв. м. На участке разбит парк с соснами и пляжем. Максимальная разрешённая высота строительства составляет 15 м.



Развивать "Дюну" новый собственник планирует совместно с прилегающим к ней санаторием "Белые ночи", рассказал знакомый с деталями сделки источник. "Белые ночи" находятся в аренде у "Согаза" до 2066 года.



"Дюна" изначально также находилась в аренде у ЛСР, а приватизировать участок группа пыталась 3 года. В итоге в декабре 2017 года собственность была оформлена, но за здание и землю структуры группы заплатили не 1.01 млрд руб., как планировали, а на 260 млн руб. больше. Рыночную стоимость актива в Becar Asset Management Group оценивают в 1.5-2 млрд руб., в AGG - в 3 млрд руб.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 26% до 85.182 млн руб. со 115.083 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 3.1 раза до 714.585 млн руб. с 231.23 млн руб., валовая прибыль - в 5 раз до 581.831 млн руб. с 94.524 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 18 раз до 8.726 млн руб. со 158.545 млн руб.



Прибыль ПАО Группа ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб. с 9.163 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30% до 138.494 млрд руб. со 106.524 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 33% до 36.845 млрд руб. с 27.75 млрд руб., операционная прибыль - на 60% до 22.444 млрд руб. с 14.031 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 33.941 млрд руб. с 28.745 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61% до 20.288 млрд руб. с 12.598 млрд руб. Прибыль на акцию составила 154.51 руб. против 90.72 руб.



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