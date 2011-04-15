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25/06/2018
16:48

Мультикарты ВТБ будут бесплатно обслуживаться при обороте от 5 тыс. руб.

ВТБ с 1 июля 2018 года пересматривает условия бескомиссионного обслуживания по Мультикарте. Теперь клиентам достаточно будет выполнить всего одно требование - совершить покупки по карте на сумму от 5 тыс. руб. в месяц (порог снижен в три раза). Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Наряду с этим банк увеличивает максимальный процент на остаток средств на счёте на 1 п.п., в результате чего при размещении средств клиенты могут получить доход в размере 6% годовых. Повышенный процент применяется к сумме до 300 тыс. руб.

Кроме того, с 1 июля для владельцев Мультикарты станут доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту и снятие наличных в банкоматах любых банков России. Условие действительно при совершении покупок по карте на сумму от 5 тыс. руб. в месяц. Все изменения распространяются как на действующие Мультикарты, так и на оформленные после 1 июля 2018 года.

ВТБ начал выпуск Мультикарты в июле прошлого года. Она позволяет клиентам самостоятельно подобрать любую программу лояльности. При желании бонусную составляющую можно изменить.

Для клиентов доступны различные условия, предусматривающие накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счёту на 0.5-1.5 п.п.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 25.06.2018
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