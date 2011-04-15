ЦОДД запустил велопатруль

Центр организации дорожного движения правительства Москвы запустил в тестовом режиме новую службу - Велопатруль. Двое патрульных будут работать в центре города - внутри Бульварного кольца. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



В дорожной сумке патруля есть ремкомплект для велосипеда, бланки Европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. На велопатруле установлен трекер, таким образом Ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться. Велопатруль прошёл курсы по оформлению Европротокола.



Кроме того, велопатруль следит за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт. Вместе с тем, велопатруль имеет возможность администрировать нарушения с помощью "Помощника Москвы", например, если автомобиль припарковался на велодорожке.





"AK&M" от 25.06.2018