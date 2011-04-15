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25/06/2018
17:17

ЛДПР предложила запретить штрафы за превышение "средней скорости"

Заместитель председателя ГД Игорь Лебедев и ряд депутатов фракции подготовили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, в последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Два комплекса фиксируют скорость на участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. В случае, если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье "Превышение установленной скорости движения" (12.9 КоАП РФ).

По мнению авторов инициативы, применение в этом случае данной статьи КоАП некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как "средняя скорость".

Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время. Некорректным также является привлечение к административной ответственности по другим статьям КоАП в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например, в начале и в конце тоннеля, то есть не в конкретно установленном месте и не в конкретно установленное время.

Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо, подчёркивают депутаты, уточняя, что административное взыскание может быть наложено только в случае фиксации административного нарушения (превышения установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

"AK&M" от 25.06.2018
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