В июне завершился очередной отбор проектов по строительству возобновляемой генерации на 2019-2023 годы. На этом конкурсе были отобраны 853.3 МВт ветряной генерации, 148.5 МВт - солнечной и 39.7 МВт малых ГЭС (при квоте в 269.56 МВт). При этом заявки на строительство ветряной генерации превысили квоты в 2.7 раза, солнечной - в 3.7 раза, а лимит на строительство мини-ГЭС снова оказался не выбран. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом электроэнергетике.



В Крыму завершилось строительство первой очереди Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт, которое длилось всего 8 месяцев. Запуск первых очередей строящихся в Симферополе и Севастополе станций (Таврической и Балаклавской ТЭС) перенесен на 1 сентября текущего года, говорится в соответствующем постановлении правительства. Задержки со вводами блоков вызваны затруднениями с получением разрешительной документации для газовой и электросетевой инфраструктуры, сообщается в бюллетене.



Среди главных тем выпуска информация о том, что "Силовые машины" войдут в проект по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности - ГТД-110М. Предварительная оценка общей стоимости проекта составляет 15 млрд. руб., в том числе порядка половины этой суммы в 2019-2021 годах профинансирует государство, сказал замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.



Росатом подписал пакет документов на строительство в Китае 4-х новых атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. В соответствии с подписанными контрактами российская сторона поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7 и 8 АЭС "Тяньвань", а также для блоков NN3 и 4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 АЭС "Тяньвань" запланирован на 2026 год, а блока N8 - на 2027 год. Запуск обоих блоков АЭС "Сюйдапу" намечен на 2028 год.



Олег Дерипаска попросил правительство предоставить группе En+ льготы на энергорынке. В частности, он предложил поднять энерготарифы в Иркутской области, где они самые низкие по стране, и повысить предельный уровень платежей за ЖКХ, увеличив тариф на тепло и горячую воду на 1%. Дерипаска также просит освободить РУСАЛ от платежей по ДПМ и надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке в 2018-2019 годах. "Совет рынка" изучил эти предложения и поддержал два из них - снижение перекрестного субсидирования в Иркутской области и возможность заключать прямые договора на покупку электроэнергии с "РусГидро" и "Росэнергоатомом", сообщается в бюллетене.



В выпуске отмечается, что Правительство рассматривает вопрос о продлении еще на 10 лет субсидий для выравнивания энерготарифов в ДФО за счет остальной части России. С такой идеей выступил вице-премьер Юрий Трутнев, который также предложил ввести в регионе долгосрочные тарифы и включить в них инвестиционную составляющую для новых проектов "РусГидро". По оценкам аналитиков, до 2028 года рынку придется заплатить в качестве субсидий для ДФО около 400 млрд. руб. Минэнерго, Минэкономики и ФАС должны до 30 июня проработать этот вопрос.



Минэнерго завершило разработку нового механизма модернизации энергомощностей (ДПМ-2). Программа рассчитана на срок примерно до 2040 года, объем модернизируемой генерации составит около 40 ГВт, а общий размер инвестиций - около 3.5 трлн. руб., локализация оборудования увеличена до 90%. В рамках программы ежегодно планируется обновлять до 4 ГВт мощности, а норма доходности составит 14%. Первый отбор проектов модернизации ТЭС должен пройти до 1 ноября 2018 года с началом поставки мощности в 2022-2024 годах. Ежегодная квота составит 3.2 ГВт для европейской части РФ и 800 МВт - для Сибири.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1279.



"AK&M" от 25.06.2018