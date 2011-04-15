Дайджест газеты "Ведомости" от 26 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 июня 2018 года.





СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ



Государство отказалось от идеи радикально увеличить отчисления застройщиков в Фонд защиты дольщиков. Они останутся на уровне 1,2%, хотя депутаты предлагали увеличить их в 5 раз.



Отчисления застройщиков в Фонд защиты дольщиков останутся на прежнем уровне - 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, следует из поправок к закону о долевом строительстве (на прошлой неделе приняты в третьем чтении). Ранее на парламентских слушаниях председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев заявлял, что с 1 октября отчисления возрастут до 3%, а с 1 января - до 6%.



Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщал, что на 1 января в России было остановлено строительство 1101 дома. А на 1 апреля эта цифра увеличилась на четверть - до 1261 дома.





ДУБЛЕР ДЛЯ CAPITAL GROUP



Девелопер Сapital Group может стать соинвестором очередного мегапроекта. Компания хочет принять участие в строительстве комплекса на 1,3 млн кв. м на западе Москвы.



Компания "Строй проект" разработает проект планировки территории (ППТ) площадью около 97 га, ограниченной МКАД, ул. Рябиновой и Генерала Дорохова, а также южным дублером Кутузовского проспекта, следует из решения градостроительно-земельной комиссии. На этом участке согласно документу может быть построено 1,3 млн кв. м недвижимости, из которых 653 600 кв. м - жилье, еще столько же - "общественная застройка".



"Строй проект" - структура Capital Group, говорят чиновник правительства Москвы и два брокера, работавшие с ней. В ЕГРЮЛе зарегистрировано несколько десятков московских компаний с таким названием: одна из них принадлежит "Капитал груп девелопменту" (ее владельцы - основатели Capital Group Павел Тё, Эдуард Берман и Владислав Доронин).





МИНФИН ЗАСЕКРЕТИТ ПАИ



Минфин предлагает по аналогии с банками засекретить информацию о попавших под санкции акционерах инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.



Минфин хочет разрешить инвестиционным фондам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (УК ПИФов) не публиковать информацию о своих владельцах - физических и юридических лицах, попавших под санкции. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, разработанном министерством. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов и сейчас проходит этап общественных обсуждений.



Ранее ЦБ предложил засекретить информацию о попавших под санкции совладельцах банков, а также ограничить доступ к данным отчетности, которые позволяют сделать вывод о работе банка в Крыму. Также регулятор засекретил список кредитных организаций, работающих с гособоронзаказом.





АЭРОФЛОТ СЭКОНОМИТ НА СОВЕТЕ



Росимущество не одобрило выплату бонуса в 187 млн руб. членам совета директоров "Аэрофлота". Вознаграждение слишком велико и может быть уменьшено.



Собрание акционеров "Аэрофлота" 25 июня не одобрило выплату вознаграждений членам совета директоров по долгосрочной программе мотивации. Акционеры должны были проголосовать по вопросу о выплате членам совета директоров 187 млн руб. за работу с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. Но 83,7% присутствующих воздержались от голосования. Явка составила 61,3%. Получается, что против выплат проголосовали владельцы 51,3% акций "Аэрофлота".



51,17% акций перевозчика принадлежат Росимуществу. Воздержался именно представитель Росимущества, уверяет человек, близкий к одному из акционеров авиакомпании.



Бонусы предназначались для совета, избранного два года назад и год назад сложившего полномочия. Деньги должны были получить 9 из 11 директоров.





КОГДА ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРИТЬ



Большинство женщин (56%) и 44% мужчин - за то, чтобы продолжилось правление Владимира Путина в дальнем будущем, после 2024 г. А чего они ждут до того, в том будущем, которое уже началось?



Те же 57% женщин и 49% мужчин выражают надежду, что в этот период состоится "нормализация отношений с Западом". Что произойдет (тогда же) снятие санкций, в какой-то степени верят 42% женщин, но не верят 40%. Среди мужчин верят 34%, а не верят 49%.



Казалось бы, женская позиция - это позиция робкой надежды, мужская - понимание жесткой реальности. Но ровно столько мужчин, сколько не верят в снятие санкций, верят в "нормализацию отношений". Что за "нормализация" при сохранении санкций?





БЕНЗИН ПОШЕЛ НА СНИЖЕНИЕ



Летом цены на топливо начали символически дешеветь сначала в Москве, а затем и в России. Но этот феномен сохранится не долго и уже в следующем году топливо подорожает, говорят эксперты.



Как только правительство пообещало ретроспективно, с начала июня, снизить для нефтянников акцизы на топливо цены на АИ-95, АИ-92 и ДТ начали падать на заправках Москвы, а с начала прошлой недели и в целом по России, следует из данных "Московской топливной ассоциации" и Росстата.





РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С НЕСОВМЕСТИМОСТЬЮ ЗАКОНОВ ЕС О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ С РОССИЙСКИМИ ЗАКОНАМИ





В конце мая этого года на территории Европейского союза (ЕС) вступил в силу общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он напрямую распространяется на все страны ЕС без необходимости вводить его положения в законодательство конкретной страны и носит экстерриториальный характер. Поэтому регламент обязателен и для российских компаний, которые каким-либо образом присутствуют на европейском рынке.



Европейским компаниям пришлось много работать над приведением своих бизнес-процессов в соответствие с требованиями нового регламента. Процесс был крайне трудоемок и требовал привлечения большого количества ресурсов. По разным оценкам, 50-60% европейских компаний пока его не завершили.





ДОЛЛАР - ЭТО ОРУЖИЕ



Новые американские санкции душат экономику Ирана. Иностранные банки не готовы обслуживать операции со страной, боясь потерять доступ к долларам.



Зарубежные банки, помогавшие Ирану торговать при прежних санкциях, теперь прекращают сотрудничество с ним. Они напуганы угрозой новых санкций, обещанных в мае президентом США Дональдом Трампом, который вывел Иран из соглашения по ядерной программе.



Будущие санкции уже мешают иранскому бизнесу воспользоваться желанием Евросоюза, Китая и Индии торговать со страной. Несколько крупных нефтеперерабатывающих компаний заявили, что могут сократить импорт нефти из Ирана. Другие не хотят инвестировать в страну, а те, что поставляют товары в Иран, испытывают проблемы с получением платежей. Даже банки, не присутствующие в США, отказываются вести дела с Тегераном, боясь потерять доступ к долларовой финансовой системе. "Центральное место доллара в мировой торговле - это стратегическое оружие США", - говорят эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.06.2018