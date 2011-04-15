Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 июня 2018 года



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ТРАНСКАВКАЗСКАЯ МАГИСТРАЛЬ ПРОШЛА ОТ ГЛАВЫ ЧЕЧНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ





Глава Чечни Рамзан Кадыров задумал новый масштабный инфраструктурный проект в регионе за счет федерального центра. Вслед за новым аэропортом он просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Краснодара до Грозного. Для этого Рамзан Кадыров предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр-Юг с участка Ростов-на-Дону-Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного. Эксперты сомневаются в целесообразности проекта, стоимость которого может существенно превысить 1 трлн руб.





РЕПОСТЫ ВЫЧЕРКИВАЮТ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЗА НИХ АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ



Вчера депутаты Госдумы Алексей Журавлев ("Родина") и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму пакет законопроектов, который отменяет уголовную ответственность за репосты в интернете. Во время прямой линии 7 июня Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда". В Mail.ru Group вчера сказали, что идею поддерживают, но готовят и свои предложения.





НА ГРАЖДАН ЛЕГЛА ДОЛГОВАЯ РАЗГРУЗКА

АНТИКОЛЛЕКТОРЫ НРАВЯТСЯ ДОЛЖНИКАМ НЕ БОЛЬШЕ КОЛЛЕКТОРОВ



Должникам, которые с помощью антиколлекторов пытались уклониться от исполнения своих обязательств, теперь приходится бороться уже со своими псевдоспасителями. Как правило, раздолжнители, взимая плату за услуги по снижению или списанию суммы долга, только изображают бурную деятельность без результата. В попытках вернуть плату за услуги таких специалистов граждане дошли до судов, которые в основном встают на их сторону. Однако в большинстве случаев получить деньги, уплаченные антиколлекторам, несмотря на решения суда, не удается.





ПОДМОСКОВНЫЕ КАЗИНО ИЗБАВИЛИ ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЭКС-ОФИЦЕРОВ МВД, ОБВИНЯЕМЫХ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК ОТ НЕЗАКОННОГО БИЗНЕСА





Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование бывших руководителя отдела бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Фарита Темиргалиева и его заместителя Михаила Куликова, обвинявшихся в получении взяток за крышевание незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Через семь лет после начала расследования после вмешательства генпрокурора в СКР посчитали, что милиционеры не совершали коррупционных преступлений и должны быть реабилитированы. Ранее следствие пришло к выводу о непричастности к взяткам и большинства прокуроров, проходивших по этому делу. Под следствием, впрочем, остается бывший зампрокурора Московской области Александр Игнатенко, однако его лишь информируют по почте о продолжении дела.





КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЖДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

РЕШЕНИЕ БУДЕТ ПРИНЯТО НЕ РАНЬШЕ КОНЦА ИЮЛЯ



По сведениям "Ъ", сейчас рассматривается несколько кандидатов на пост главы комитета по культуре в Госдуме. Это председатель редколлегии газеты "Культура" Елена Ямпольская, первый зампред профильного комитета Ольга Казакова и простой зам Александр Шолохов. Все они депутаты от "Единой России". Решение кадрового вопроса могут отложить до осени.





ДОЛЖНИКАМ ОСТАВЯТ НА ЖИЗНЬ

ОТ ЧРЕЗМЕРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ЗАЩИТЯТ СПЕЦСЧЕТА



При принудительном взыскании долгов со счетов в банке приставы будут обязаны оставить должнику деньги на жизнь в размере регионального прожиточного минимума. Для средств, на которые нельзя обратить взыскание, в банках откроют специальные счета, пополнить которые сам человек не сможет. Такие нормы содержатся в законопроекте, опубликованном Минэкономики. Эксперты отмечают, что инициатива не будет ударом для кредиторов и взыскателей, однако ее реализация может вызвать технические сложности.





ПРОДЮСЕРЫ "EMPIRE V" ИЩУТ BABLOS

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ФИЛЬМА ПРОВЕДУТ ICO



Режиссер не окупившейся в прокате экранизации "Generation П" Виктора Пелевина Виктор Гинзбург планирует снять фильмы еще по нескольким книгам писателя. Финансирование для них он рассчитывает привлекать в том числе с помощью ICO. Так, чтобы завершить производство "Empire V", который на старте поддержали бизнесмены Александр Мамут и Юрий Крестинский, продюсерам требуется еще 235 млн руб.





РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ ПОЛУЧАТ ОПЫТ S&P

СЕРГЕЯ НАЗАРОВА ПРИГЛАСИЛИ В "ЭКСПЕРТ РА"



Как стало известно "Ъ", бывший управляющий директор рейтингового агентства S&P в России Сергей Назаров вернулся на рынок в качестве заместителя гендиректора российского агентства "Эксперт РА". В этой должности он будет заниматься развитием международного направления в агентстве. Как отмечают эксперты, в филиалах "большой тройки" каких-то явных движений в последнее время нет, тогда как российские агентства формируют качественные команды.





ЭЛЕКТРОННЫМ КНИГАМ ОЗВУЧИЛИ ПРОГНОЗ

РЫНОК ВЫРАСТЕТ ЗА СЧЕТ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И АУДИОСЕГМЕНТА



Продажи электронных книг в России по итогам 2018 года превысят прогнозы, считают в "ЛитРесе". По оценке крупнейшего магазина, объем рынка вырастет на 47%, до 5,3 млрд руб. Такой рост участники рынка объясняют ростом популярности мобильных приложений, продажи через которые растут в разы, и аудиокниг.





"ОСНОВА" ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ШТУТГАРТЕ

АЛЕКСАНДР РУЧЬЕВ ПОСТРОИТ ЖИЛЬЕ В ГЕРМАНИИ



Группа "Основа", созданная бывшим акционером девелоперской компании "Мортон" Александром Ручьевым, расширяет свой зарубежный портфель. Компания построит в немецком Штутгарте и его окрестностях два жилых комплекса общей площадью 3 тыс. кв. м. Постоянный рост населения в городе спровоцировал нехватку жилья, что привело к росту цен на недвижимость.





CHINA BAOLI ПРОЗВАНИВАЕТ YOTAPHONE

КИТАЙСКИЙ АКЦИОНЕР ОБЪЯВИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ В РАЗРАБОТЧИКЕ СМАРТФОНА





Китайская China Baoli объявила, что договорилась о покупке еще 25,1% в компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. В результате сделки, которая может оцениваться примерно в $40 млн, China Baoli станет крупнейшим акционером Yota Devices с долей 65,1%. Но другие крупные акционеры компании, среди которых "Ростех" и Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, пока не подтверждают продажу такого пакета.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 26.06.2018