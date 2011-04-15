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26/06/2018
09:31

Повтор! Цены производителей на бензин в мае выросли на 18.7%, розничные - на 5.6%

Цены производителей на бензин автомобильный в мае выросли на 18.7%, розничные цены увеличились на 5.6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала годы цены производителей выросли на 21.2%, розничные цены - на 7.2%.

В мае в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7% и более, из них в Республике Дагестан - на 10.2%, Ивановской области - на 9.8%, Брянской области - на 9.7%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 5.1%, в Санкт-Петербурге - на 5.6%.

Цены производителей после их снижения в январе на 10.3%, феврале на 2.8% и небольшом росте в марте - на 3.6%, в апреле и мае увеличились соответственно на 13% и 18.7%. Его удорожание отмечено в 17 субъектах РФ (от 0.5% в Сахалинской области до 26% в Оренбургской области).

Потребительские цены на бензин в мае в среднем по РФ превышали цены производителей в 1.8 раза, год назад - в 2 раза.

В мае цены производителей на нефть сырую выросли на 11.8% (с начала года - на 11.4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 0.3% (с начала года - на 4.3%).



"AK&M" от 26.06.2018
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