Бегство от рисков угасает, евро рискует перейти к коррекции

Бегство от рисков, которое изначально продолжилось на торгах в Азии, постепенно сходит на нет. Инвесторы оправились от новой серии взаимных торговых угроз между США и Китаем и пытаются вернуться в позитивное русло. Большинство азиатских индексов к концу сессии минимизировали внутридневные потери, открыв путь для приличного подъема европейских площадок на открытии. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



В лидерах роста - итальянский MIB, который в первый час торгов раллирует на 0.7%. Полпроцента прибавляют немецкий DAX 30 и испанский IBEX. На этом фоне в бодром расположении духа начали торги и российские индексы. РТС повышается на 0.7%, отыгрывая дальнейшее умеренное укрепление рубля. Индекс МосБиржи набирает свыше 0.5% в начале дня.



По мере угасания тенденции уклонения от рисков ослабевает давление и на доллар, который накануне пострадал от падения доходности трежерис к недельному минимуму на фоне спроса на казначейские облигации в качестве защитного актива. Однако инвесторы пока сохраняют осторожность, о чем свидетельствует укрепление иены в паре с долларом.



Тем временем евро/доллар торгуется на сессионных минимумах под отметкой 1.17, получая локальную поддержку в виде 20-дневной скользящей средней на 1.1685. Если котировки не смогут удержаться выше этой области в краткосрочной перспективе, мы можем увидеть развитие коррекции, хотя в целом движения скорее всего будут носить ограниченный характер до появления новых значимых драйверов.







"AK&M" от 26.06.2018