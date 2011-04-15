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26/06/2018
11:47

Ситуация на российском финансовом рынке в мае была стабильной

В мае 2018 года ситуация на российском финансовом рынке была относительно стабильной, несмотря на снижение спроса на рисковые активы на мировом рынке на фоне как глобальных (рост доходности в США и укрепление доллара), так и локальных факторов, отмечается в комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Во второй половине месяца наблюдалось постепенное восстановление спроса на российские государственные облигации со стороны иностранных инвесторов в связи со снижением негативных настроений на рынке.

Страновая премия за риск в отношении российских активов соответствует уровню риска для других стран с формирующимися рынками, а премия, связанная с санкциями в отношении российских юридических лиц, снизилась.

Инфляционные ожидания, извлеченные из ОФЗ-ИН, в мае существенно не изменились. После июньского заседания Совета директоров Банка России ожидаемая к концу 2018 года ключевая ставка увеличилась с 6.75-7% до 7-7.25%.

За май 2018 года уровень структурного профицита ликвидности несколько повысился в результате притока средств в банковский сектор по бюджетному каналу и за счет сезонного снижения объема наличных денег в обращении.

Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой ставке Банка России сузился в условиях снижения избыточного предложения в данном сегменте денежного рынка и в связи с продолжающейся адаптацией банковского сектора к росту структурного профицита ликвидности.

Ситуация с валютной ликвидностью несколько улучшилась на фоне притока клиентских валютных депозитов.


"AK&M" от 26.06.2018
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