Аэрофлот направит на выплату дивидендов за 2017 год 14.222 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" состоялось 25 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 14.222 млрд руб. (50% чистой прибыли по РСБУ) из расчёта 12.8053 руб. на акцию. Срок выплаты - до 10 августа 2018 года.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии общества, в качестве аудиторов на 2018 год утверждены АО "Эйч Эл Би Внешаудит" и АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".



В совет вошли: старший советник УБ Бизнес-консультирование АБ (Стокгольм, Швеция) Ларс Эрик Андерс Бергстром, гендиректор ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин, член правления Фонда "Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета", председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов, директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый зампредправления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, гендиректор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, президент ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь и гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.



Кроме того, акционеры одобрили ряд сделок с заинтересованностью, в том числе договор операционной аренды (лизинга) 50-ти новых воздушных судов МС-21-300, заключаемый с ООО "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя структура ГК "Ростех"). Запланированный срок поставки самолётов - с I квартала 2020 года по III квартал 2026 года, срок аренды - 12 лет с возможностью продления на 2 года не более трёх раз.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-мае 2018 года вырос на 5.7% до 13.024 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в I квартале 2018 года увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб. с 5.339 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.55% до 111.942 млрд руб. со 103.125 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I квартале 2018 года вырос на 86% до 8.75 млрд руб. с 4.704 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.31% до 94.195 млрд руб. с 87.779 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2018