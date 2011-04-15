Мостотрест выплатит дивиденды за 2017 год на 3.003 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Мостотрест" состоялось 22 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 3.003 млрд руб. из расчёта 2.19 руб. на одну обыкновенную акцию. С учётом дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года (2.385 млрд руб.), выплате подлежит 618.052 млн руб.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 3 июля 2018 года.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии общества, в качестве аудитора на 2018 год утверждено АО "КПМГ".



В совет вошли: Геннадий Богатырёв, Владимир Власов, Леонид Добровский, Валерий Дорган, Мария Карелина, Андрей Конных, Владимир Котылевский, Владимир Монастырёв, Вячеслав Приходько, Валентин Сильянов и Олег Танана.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2018