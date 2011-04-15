ТМК направит на выплату дивидендов за 2017 год 2.356 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) состоялось 21 июня. Об этом говорится в сообщении ТМК.



Акционеры утвердили годовой отчёт и приняли решение выплатить дивиденды за 2017 год на общую сумму 2.356 млрд руб. из расчёта 2.28 руб. на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся прибыль решено не распределять, оставив её в распоряжении общества.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 2 июля 2018 года.



На собрании также были утверждены устав и внутренние документы общества в новой редакции, избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, одобрена сделка с заинтересованностью, заключённая с АО "Всероссийский банк развития регионов", в качестве аудитора на 2018 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".



В совет вошли: Андрей Каплунов, Сергей Кравченко, Ярослав Кузьминов, Питер О'Брайен, Сергей Папин, Александр Пумпянский, Дмитрий Пумпянский, Роберт Марк Форесман, Анатолий Чубайс, Александр Ширяев и Александр Шохин.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее, а в I квартале 2018 года - 980 тыс. т труб, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Компания TMK Steel Holding Ltd. владеет 65.058% уставного капитала ТМК. Основным бенефициаром этой компании является Дмитрий Пумпянский. В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".



Чистая прибыль группы ТМК за 2017 год по МСФО сократилась в 7.38 раза до 1.455 млрд руб. с 10.732 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.03% до 256.023 млрд руб. с 222.57 млрд руб., операционная прибыль - на 9.88% до 18.872 млрд руб. с 17.175 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 2.55 раза до 4.267 млрд руб. с 10.874 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 14% до $605 млн, рентабельность по скорректированному EBITDA составила 14%.



Чистая прибыль ТМК за I квартал 2018 года по МСФО сократилась в 5.04 раза до $8.338 млн с $42.02 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 34.95% до $1.274 млрд с $943.855 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТМК за 2017 год по РСБУ снизилась на 42.37% до 9.689 млрд руб. с 16.813 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 28.76% до 184.726 млрд руб. со 143.462 млрд руб., прибыль от продаж - на 6.68% до 8.315 млрд руб. с 7.794 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 44.09% до 10.295 млрд руб. с 18.414 млрд руб.



Чистая прибыль ТМК за I квартал 2018 года по РСБУ сократилась в 6.73 раза до 654.054 млн руб. с 4.402 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 19.81% до 50.324 млрд руб. с 42.002 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2018