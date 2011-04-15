Руководители ведущих университетов Курской, Белгородской и Орловской областей приняли участие в СЭФ-2018

Тема VII Среднерусского экономического форума "На пути к экономике знаний" в этом году собрала вокруг себя ведущие вузы регионов ЦФО. В пленарной дискуссии приняли участие ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов, ректор Курского государственного медицинского университета Виктор Лазаренко, ректор Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев, ректор Курского государственного университета Александр Худин. В ходе стратегической сессии "Интеграция науки и образования. Управление наукой в условиях цифровизации. Развитие образовательного кластера" к дискуссии подключился Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева в лице проректора по научной и проектно-инновационной деятельности Ларисы Борисоглебской.



Также в работе форума принял участие Владимир Зернов, председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России (АНВУЗ), ректор Российского Нового Университета (РОСНОУ). Он отметил, что качественное образование и дальнейшая профессиональная деятельность полностью взаимосвязаны и, несомненно, влияют на развитие отраслей экономики. "Если сейчас человек не получит качественного специализированного образования, то он не сможет работать в корпорациях и организациях по профессии. Ведь, когда космический корабль терпит аварию, я считаю это моей личной трагедией. Мой друг, много лет возглавлял РККА Энергия, и подобных инцидентов не было. Именно качественное образование поможет избежать подобных историй" - сказал В.Зернов.



Ректор Российского Нового Университета подчеркнул, что вуз должен не только готовить кадры, но и разрабатывать новые проекты, а также внедрять их, становясь субъектом экономической деятельности. Однако здесь есть нерешенные проблемы. Сейчас российский вуз, получающий более 10% доходов от интеллектуальной собственности, рискует лишиться лицензии, тогда как в мировой практике нормальным считается получать таким образом 40-70% доходов. Чтобы изменить ситуацию, нужно изменение законодательной базы, уверен В.Зернов.



Тему продолжил ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов. Преподаватели и научные сотрудники вузов должны готовить специалистов высшего класса, считает он, и при этом обязательно учитывать специфику потребностей работодателя, чтобы выпускники были востребованы на конкретном предприятии. Но проблема в том, что контролирующие органы могут посчитать такой подход экономически неэффективным. В рамках вариативной части федеральных образовательных стандартов вуз имеет возможность готовить сотрудников для конкретных предприятий, однако необходимо изменение подхода к финансированию вузов, который пока заставляет их укрупнять и унифицировать программы подготовки вместо специализации. Важна и роль работодателей, в частности, их участие в общественно-профессиональной аккредитации специалистов и разработке учебных планов для студентов.



Как связать научную работу с потребностями производства? Свой вариант ответа на этот вопрос предложил ректор Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев. Он рассказал о создании малых предприятий при университете, внедряющих научные разработки в производство с помощью партнеров из числа крупных компаний. Последние становятся якорными предприятиями, предоставляют свою логистику и инфраструктуру для вывода на рынок новых продуктов.



Кроме того, большую роль играют советы по различным сферам экономики при губернаторе области. В их работе участвуют представители областной администрации, крупных предприятий и научных организаций. Это позволяет теснее связать научные разработки с практическими потребностями региона. Создавать такие площадки необходимо не только на региональном, но и на федеральном уровне, считает С.Глаголев.



В ходе стратегической сессии С.Глаголев обратил внимание на то, что для успешного развития университетской науки необходимо, чтобы в вузе работали три категории ученых-преподавателей. Все три группы должны быть востребованы на рынке. Первые - те, кто устанавливает связь с потребителями разработок, те, кто умеет продать то, что изобретено в университете. Вторые, это те, кто занимается учебным процессом - разрабатывают методики и учебные методички. И третьи, - преданные науке ученые, просиживающие в лабораториях месяцами, занимающиеся исследованиями, в том числе фундаментальными.



Студенты тоже имеют различный потенциал и условно их можно разделить на четыре группы. Первые две категории студентов, те, кто ориентирован на работу в качестве наемного сотрудника на предприятии. Им БГТУ им. Шухова помогает выстроить отношения с предприятиями, чтобы найти будущего работодателя. Третья группа - это студенты-лидеры, ориентированные на создание собственного дела. Четвертая группа - студенты-ученые и исследователи, те, кто склонен к наукам.



На вопрос ведущей Валерии Мозгановой о грядущем разрушении привычной схемы обучения "учитель - ученик" и переходе учебного процесса в цифровое пространство С.Глаголев подчеркнул, что это справедливо для первой группы студентов, специалистов, которые разбираются в работе с оборудованием и знают, какие кнопки нажимать. И именно обучение этих студентов будет перманентным и уйдет в "цифру". Но, сохранится вторая и третья категория студентов-исследователей, где позиция "учитель" не уйдет никогда. Уровень знаний и возможности их получения улучшатся, как возможности обучения через интернет-лекции, общения с различными мировыми учеными. Система образование немного сместится, но позиция: "учитель - ученик" сохранится.



Задуматься над тем, чтобы разделить функции ученого и менеджера, ответственного за внедрение и финансирование проектов, предложила Оксана Кузнецова, врио директора по научной части ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова". Необходимость постоянного поиска финансирования препятствует погружению ученых в исследования и развитию фундаментальной науки. Выходом могут стать отчисления (роялти) на разработки со стороны отраслевых предприятий, как принято, например, в Дании. Также в ходе дискуссии была выдвинута идея создания профессии "инженеров знаний" и "научных брокеров", которые были бы посредниками между научными организациями и заказчиками исследований.



На форуме не раз обращали внимание на тот факт, что университеты играют огромную роль в открытом обмене знаниями. Многие вузы ЦФО заслужили международное признание. Например, Курский государственный медицинский университет (КГМУ) в 2018 году стал первым из российских медицинских вузов в мировом рейтинге Round University Ranking. Он готовит специалистов не только для России, но и для других стран: сейчас в КГМУ обучается 2720 иностранных студентов из 57 государств, рассказал его ректор, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Виктор Лазаренко. Все программы строятся с учетом специфики заболеваемости в тех странах, откуда приезжают студенты. Некоторые выпускники КГМУ уже сами стали руководителями клиник и медицинских вузов в своих странах. Опыт КГМУ тиражируют и вузы в других регионах России.



"AK&M" от 26.06.2018