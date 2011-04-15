Россия может ввести дополнительные пошлины на легковые автомобили из США

Россия рассматривает возможность включения легковых автомобилей в список товаров из США, в отношении которых могут быть введены дополнительные пошлины. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



По словам министра, Россия готовит ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий, в том числе рассматривается введение дополнительных импортных пошлин на американские товары. Позже в МЭР уточнили, что на первом этапе объём российских ответных мер составит $93 млн.



Новые импортные пошлины на товары из США, которые могут быть введены в ближайшее время, затронут 19 моделей легковых автомобилей 9-ти брендов - BMW X3, X4, X5, X6 и Z4, Cadillac CT6, Escalade и XT5, Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda CR-V и Pilot, Infiniti QX60, Jeep Grand Cherokee и Wrangler, Mercedes GLE и GLS, Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.



Напомним, президент США Дональд Трамп 1 марта объявил о том, что страна введёт ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта. При этом до 1 мая введение пошлин было приостановлено для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и ЕС.









"AK&M" от 26.06.2018