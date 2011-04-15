Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2018
12:39

Нефтяные контракты сдержанно прибавляют в цене

Нефтяные контракты сдержанно прибавляют в цене, поддержку "черному золоту" оказывают предварительные данные о сокращении запасов нефти в США на 2.5 mb по итогам отчетной недели, а также неопределенность в отношении экспорта ливийской нефти. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало традиционный опрос отраслевых аналитиков, который отразил ожидания о снижении запасов нефти. Если данные аналитиков совпадут со статистикой Минэнерго США, это будет третья неделя сокращения, за которые запасы снизятся в общей сложности на 12.5 mb. Касательно ситуации в Ливии стоит отметить, что обеспокоенность рынка относительно поставок из этой страны возросла накануне, после того как государственная нефтяная компания утратила контроль над нефтепортами.

Фактически в Ливии с 2011 года сохраняется двоевластие, что и определяет нестабильность поставок. Однако основной темой для рынка остается решение ОПЕК+, принятое накануне. Участники рынка неоднозначно оценивают итоги достигнутого соглашения, что приводит к невнятной динамике торгов. Основным фактором неопределенности для рынка выступает вопрос о том, как оперативно страны из числа ОПЕК+ смогут нарастить добычу. Сегодня в фокусе рынка статистика от Американского института нефти (23.30 MSK), Brent краткосрочно $74-76/bbl.


"AK&M" от 26.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100