Нефтяные контракты сдержанно прибавляют в цене, поддержку "черному золоту" оказывают предварительные данные о сокращении запасов нефти в США на 2.5 mb по итогам отчетной недели, а также неопределенность в отношении экспорта ливийской нефти. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Накануне агентство Bloomberg опубликовало традиционный опрос отраслевых аналитиков, который отразил ожидания о снижении запасов нефти. Если данные аналитиков совпадут со статистикой Минэнерго США, это будет третья неделя сокращения, за которые запасы снизятся в общей сложности на 12.5 mb. Касательно ситуации в Ливии стоит отметить, что обеспокоенность рынка относительно поставок из этой страны возросла накануне, после того как государственная нефтяная компания утратила контроль над нефтепортами.



Фактически в Ливии с 2011 года сохраняется двоевластие, что и определяет нестабильность поставок. Однако основной темой для рынка остается решение ОПЕК+, принятое накануне. Участники рынка неоднозначно оценивают итоги достигнутого соглашения, что приводит к невнятной динамике торгов. Основным фактором неопределенности для рынка выступает вопрос о том, как оперативно страны из числа ОПЕК+ смогут нарастить добычу. Сегодня в фокусе рынка статистика от Американского института нефти (23.30 MSK), Brent краткосрочно $74-76/bbl.





"AK&M" от 26.06.2018