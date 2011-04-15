Счётная палата в ходе проверки четырёх НПФ и ПФР выявила 90 нарушений законодательства. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



На начало 2018 года в НПФ формируют пенсионные накопления 34.3 млн человек (на начало 2015 года - 22.1 млн человек). Объём пенсионных накоплений в этих НПФ составил 2.41 трлн руб. (на начало 2015 года - 1.132 трлн руб.).



В частности, установлена несвоевременная передача НПФ новым страховщикам пенсионных накоплений, что приводило к нарушению прав граждан на инвестирование пенсионных накоплений у нового страховщика и к потере ими дохода. НПФ инвестировали пенсионные накопления умерших застрахованных лиц, а доход от инвестирования зачисляли в резерв по обязательному пенсионному страхованию.



Кроме того, НПФ переводили в ПФР доход от инвестирования средств материнского капитала без соответствующего требования на возврат этих средств. ПФР излишне перечисленные средства материнского капитала возвращал в НПФ в срок от 31 до 208 дней. По словам аудитора, в этот период граждане теряли доход.



В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства при установлении НПФ пенсионных выплат. Так, при назначении накопительной пенсии "досрочникам", обратившимся за назначением пенсии позже возникновения права на нее, неверно рассчитывался ожидаемый период выплаты (показатель, применяемый при расчёте накопительной пенсии).



Счётной палатой установлено, что при определении права на выплаты за счёт средств пенсионных накоплений НПФ отдают предпочтение вместо назначения пожизненной накопительной пенсии единовременной выплате.



С 2014 года по 2017 год проверенными НПФ было назначено 182 тыс. пенсионных выплат, из которых 172 тыс. выплат являются единовременными.



В целом это связано с незначительным объёмом пенсионных накоплений граждан. Так, средний размер единовременной выплаты составляет от 10 до 40 тыс. руб. Однако выявлены случаи, когда единовременная выплата предоставлялась с нарушением законодательства, и её размер мог составить более 250 тыс. руб.



В ходе проверки также была установлена необходимость совершенствования действующего пенсионного законодательства по ряду вопросов.



Так, Счётная палата предлагает Правительству РФ привести содержание форм информирования застрахованных лиц НПФ и ПФР в соответствие с объёмом информации, которая содержится на пенсионных счетах граждан. Отсутствие полных сведений в информации, направляемой застрахованным лицам, несёт в себе риски подачи заявления о досрочной смене страховщика с убытками для застрахованного лица, а также не позволяет застрахованному лицу оценить результаты инвестирования пенсионных накоплений.



Предлагается также установить период между возникновением права на пенсию и обращением за её получением. Этот период необходим для четырехкратного увеличения взноса, который вносится государством за граждан, добровольно уплачивающих взносы на формирование своей накопительной пенсии в объёме 12 тыс. в год.



По итогам проверки Счётная палата направит представления об устранении нарушений в Пенсионный фонд РФ, НПФ "Сафмар", "Лукойл-Гарант", "АВТОВАЗ", "Национальный", обращение в Генпрокуратуру, информационные письма в Правительство России и Банк России, а также отчёт в палаты Федерального Собрания.



"AK&M" от 26.06.2018