Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода "Турецкий поток"

Судно Pioneering Spirit 26 июня 2018 года возобновило укладку второй нитки морского газопровода "Турецкий поток", двигаясь по направлению к п. Кыйыкей в Турции. Об этом говорится в сообщении South Stream Transport B.V.



После входа в Чёрное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки. Со дна Чёрного моря на границе исключительных экономических зон (ИЭЗ) России и Турции на глубине 2170 метров был поднят оголовок второй нитки. Данный участок газопровода длиной 224 км до границы ИЭЗ был уложен в 2017 году.



В апреле 2018 года завершилась укладка первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". В общей сложности по обеим ниткам, на настоящий момент уложено 1161 км труб, что составляет 62% от совокупной протяжённости газопровода.



"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15.75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 26.06.2018