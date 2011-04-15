Акционеры АЛРОСА избрали новый состав наблюдательного совета

Акционеры АК "АЛРОСА" на годовом общем собрании 26 июня избрали новый состав наблюдательного совета компании, говорится в сообщении АЛРОСА.



В набсовет вошли: Николай Александров - первый заместитель главы муниципального района "Сунтарский улус" Республики Саха (Якутия); Егор Борисов - государственный советник Республики Саха (Якутия); Мария Гордон - член наблюдательного совета АК "АЛРОСА", член наблюдательного совета ПАО "Московская Биржа" (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Евгения Григорьева - министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); Кирилл Дмитриев - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций"; Илья Елизаров - помощник руководителя Росимущества; Сергей Иванов - генеральный директор АК "АЛРОСА"; Дмитрий Конов - председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Валентина Лемешева - до 2014 года - председатель Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (в качестве независимого члена наблюдательного совета); Сергей Местник ов - генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)"; Алексей Моисеев - заместитель министра финансов РФ; Антон Силуанов - первый заместитель председателя Правительства РФ - министр финансов РФ; Олег Федоров - член наблюдательного совета АК "АЛРОСА", член совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Северо-Запада" (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Евгений Чекин - председатель правительства Республики Саха (Якутия) в 2016-2018 года; Алексей Чекунков - генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".



Аудитором отчетности АК "АЛРОСА" по РСБУ и МСФО за 2018 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 26.06.2018