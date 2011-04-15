Ингосстрах выплатил более 11.5 млн руб. за повреждённое при пожаре оборудование

СПАО "Ингосстрах" выплатило российской птицефабрике страховое возмещение в размере более 11.5 млн руб. Пожар произошёл на предприятии, расположенном в Ставропольском крае, 2 декабря 2017 года. От огня пострадало производственное оборудование, находящееся в здании. Об этом гвоорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и других рисков. Страховая сумма составляет 1 млрд руб. Договор страхования заключен на 6 лет и будет действовать до 20 декабря 2023 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 26.06.2018