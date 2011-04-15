ВТБ за 5 месяцев увеличил выдачу кредитов наличными на 40%

Банк ВТБ по итогам пяти месяцев 2018 года выдал кредитов наличными на 290 млрд руб., превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года на 40%. Об этом говорится в сообщении банка.



За январь-май в рамках рефинансирования ВТБ выдал кредитов на общую сумму более 100 млрд руб.



Минимальная ставка по продукту "Кредит наличными" (до 5 млн руб. на срок до семи лет) снизилась до 13.9%. В рамках рефинансирования и программы "Ипотечный бонус" кредиты теперь доступны от 12.5% годовых.



После снижения ставок прирост выдачи кредитов наличными составил 17%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 26.06.2018