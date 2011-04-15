В Москве количество высококачественного хлеба превышает 58%, Роскачество

Роскачество назвало регионы с лучшим хлебом в стране. Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области, говорится в сообщении ведомства.



Также значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров - в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.



Замыкает топ лидеров Вологодская область, Тульская область, Кировская область, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Отметим, что в этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями.



В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.



В ходе исследования хлеб проверяли на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Важным вектором исследования стало определение "натуральности" продукта: эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, которые были использованы при производстве.





"AK&M" от 26.06.2018