Выработка АЭС снижает цену электроэнергии для потребителей Европейской части РФ, Росэнергоатом

Представители АО "Концерн Росэнергоатом" приняли участие в расширенном совместном заседании секций экспертного совета при Комитете Госдумы по энергетике на тему "Избыточность генерирующих мощностей: миф или реальность", которое прошло 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба концерна.



Заседание провёл первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв. От Росэнергоатома с докладом на тему "Планы ввода новых объектов генерации и выбытия устаревающих мощностей (в части АЭС)" выступил замгендиректора - директор по сбыту Александр Хвалько.



Он отметил, что Росэнергоатом выполняет договорные обязательства по объёмам и срокам строительства новых энергоблоков АЭС, а действующие атомные блоки обеспечивают страну дешёвой электроэнергией. Выработка электроэнергии АЭС снижает её цену для всех потребителей Европейской части РФ: статистика показывает, что включение 1 ГВт новых атомных блоков приводит к снижению рыночной цены электроэнергии на 2%.



А.Хвалько также сообщил, что Росэнергоатом решает задачу надёжности энергоснабжения потребителей, синхронизируя сроки и порядок ввода новых энергоблоков АЭС с потребностями как Единой энергосистемы, так и отдельных энергосистем, тем самым гарантируя ввод новых мощностей и замену выбывающих именно в то время, когда в этом есть необходимость.



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.9%.







"AK&M" от 26.06.2018