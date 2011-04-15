Россия и Руанда будут сотрудничать в области мирного использования атомной энергии

Госкорпорация "Росатом" и Министерство инфраструктуры Республики Руанда 22 июня подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом говорится в релизе Росатома.



С российской стороны документ подписал замгендиректора Росатома Николай Спасский, со стороны Руанды - чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Жанна д'Арк Муджавамария.



Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создаёт основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений.



В частности, планируется сотрудничество в развитии ядерной инфраструктуры Руанды, в разработке программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, при использовании радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Для определения конкретных совместных проектов будут созданы совместные рабочие группы.



В качестве следующего шага предполагается подготовка рамочного межправительственного соглашения.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.





"AK&M" от 26.06.2018