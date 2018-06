China Baoli увеличила долю в Yota Devices до 65.1%

Структура китайской China Baoli подписала соглашение о покупке ещё 25.1% в компании Yota Devices, производящей смартфоны YotaPhone. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы компании.



В результате сделки, которая может оцениваться примерно в $40 млн, China Baoli станет крупнейшим акционером Yota Devices с долей 65.1%. Кто выступает продавцом 25.1% Yota Devices, не уточняется.



Есть два потенциальных продавца такого пакета - фонд Telconet Capital Ltd Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, владеющий 34.9% Yota Devices, а также ГК "Ростех", которой принадлежит 25.1%. Однако представитель госкорпорации Екатерина Баранова не подтвердила продажу пакета. "Мы не являемся стороной данной сделки", - заявила она изданию. Представитель Telconet Capital Ltd комментариев не предоставил, но источнику "Ъ" в фонде также неизвестно о каких-либо переговорах или сделках с China Baoli.



Yota Devices создана в 2011 году путём выделения из оператора связи "Скартел" (бренд Yota). Компания разрабатывает смартфон YotaPhone, первое поколение которого вышло в продажу в 2013 году. Осенью 2017 года в Китае были запущены продажи третьего поколения устройства - Yota3. У истоков создания Yota Devices стояли структуры, подконтрольные Сергею Адоньеву и Альберту Авдоляну. Ростех получил 25.1% Yota Devices в марте 2014 года. В октябре 2015 года китайская REX Global (позже переименована в China Baoli) договорилась о приобретении у Telconet Capital Ltd 64.9% Yota Devices за $100 млн. Позднее условия сделки поменялись, и весной 2016 года China Baoli купила у Telconet 30% Yota Devices за $46.2 млн.



В конце 2017 года о выходе из Yota Devices задумался и Ростех. В декабре представитель госкорпорации рассказывал "Ъ" о договорённости по продаже принадлежащих ей 25.1%-ной доли консорциуму китайских инвесторов. Стоимость пакета в рамках этой сделки должна была составить до 3 млрд руб. В мае представитель Ростеха уточнял, что сделку планируется закрыть в течение месяца, но этот срок может незначительно сдвинуться.



При оценке 25.1% Yota Devices можно ориентироваться на недавнюю сделку China Baoli с акциями этой компании, считает собеседник издания, близкий к акционерам Yota Devices. Напомним, в феврале China Baoli нарастила пакет в Yota Devices до 40%, выкупив 10% у структуры бывшего гендиректора этой компании Владислава Мартынова. В ходе той сделки 100% Yota Devices были оценены в $155 млн. Исходя из этой оценки, 25.1% акций Yota Devices могут стоить $38.9 млн (около 2.4 млрд руб. по курсу ЦБ на 25 июня).



