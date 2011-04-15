Белорусский Паритетбанк снова подал документы для покупки украинской "дочки" Сбербанка

ОАО "Паритетбанк" (Беларусь) подало в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения АО "Сбербанк" (Украина). Об этом говорится в релизе Паритетбанка.



"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке, - рассказал предправления банка Сергей Белов. - Решение о втором туре переговоров было принято набсоветом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка".



В случае принятия положительного решения регулятором Украины финансовые условия заявки будут опубликованы в рамках регулярной международной финансовой отчётности банка. Возможное приобретение Сбербанка Украины является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов Паритетбанка по развитию банковского бизнеса, отмечается в сообщении.



"Высокий потенциал активов Сбербанка очевиден, поэтому наше участие в торгах не требует дополнительных комментариев. В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках. Для этого в Паритетбанке создана надлежащая инфраструктура, соответствующая нормам корпоративного управления и международной отчётности" - резюмирует С.Белов.



Напомним, в декабре 2017 года Паритетбанк уже подавал документы на приобретение этого актива, однако Национальный банк (НБУ) Украины не согласовал сделку "из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины".



АО "Сбербанк" (Украина, дочерняя компания ПАО "Сбербанк России") - универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов. Банк входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов согласно данным Национального банка Украины. Региональная сеть Сбербанка составляет более 200 отделений.







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