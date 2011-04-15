Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2018
15:33

Белорусский Паритетбанк снова подал документы для покупки украинской "дочки" Сбербанка

ОАО "Паритетбанк" (Беларусь) подало в Национальный банк Украины пакет документов для приобретения АО "Сбербанк" (Украина). Об этом говорится в релизе Паритетбанка.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке, - рассказал предправления банка Сергей Белов. - Решение о втором туре переговоров было принято набсоветом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка".

В случае принятия положительного решения регулятором Украины финансовые условия заявки будут опубликованы в рамках регулярной международной финансовой отчётности банка. Возможное приобретение Сбербанка Украины является хорошей инициативой в рамках реализации стратегических приоритетов Паритетбанка по развитию банковского бизнеса, отмечается в сообщении.

"Высокий потенциал активов Сбербанка очевиден, поэтому наше участие в торгах не требует дополнительных комментариев. В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках. Для этого в Паритетбанке создана надлежащая инфраструктура, соответствующая нормам корпоративного управления и международной отчётности" - резюмирует С.Белов.

Напомним, в декабре 2017 года Паритетбанк уже подавал документы на приобретение этого актива, однако Национальный банк (НБУ) Украины не согласовал сделку "из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины".

АО "Сбербанк" (Украина, дочерняя компания ПАО "Сбербанк России") - универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов. Банк входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов согласно данным Национального банка Украины. Региональная сеть Сбербанка составляет более 200 отделений.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100