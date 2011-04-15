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26/06/2018
16:49

Dassault Systemes приобретает контрольный пакет акций Centric Software

Компания Dassault Systemes заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций компании Centric Software, предлагающей платформу для цифровой трансформации бизнеса в индустрии моды, предметов роскоши и розничной торговли. Об этом сообщает издание TАdviser.

Точную сумму сделки Dassault Systemes не раскрыла, однако указала, что она оценивается в несколько миллиардов долларов и будет выплачиваться наличными.

По условиям соглашения, размер приобретаемого контрольного пакета, составит 58-69% акций (согласно выбору акционеров Centric Software). Кроме того, Dassault Systemes также согласилась на авансовый платёж в связи с приобретением оставшихся акций, которое состоится в 2020 и 2021 годах.

Полная стоимость 100% акций Centric Software будет зависеть от роста её выручки и от доходности компании в ближайшие 2 года.

По итогам сделки Centric Software присоединится к Dassault Systemes вместе со своим инновационным конфигурируемым PLM-решением и командой экспертов. За счёт инвестиций Dassault Systemes намерена ускорить цифровую трансформацию компаний на фоне постоянно усложняющегося процесса создания коллекций, способных отвечать современным трендам и запросам потребителей на рынке. Dassault Systemes намерена сохранить независимое управление Centric Software.

В качестве юридического консультанта Dassault Systemes выступила фирма Shearman & Sterling LLP, эксклюзивным финансовым консультантом Centric Software стала Union Square Advisors LLC, а юридическим консультантом Centric Software по сделке - DLA Piper.

Компания Centric Software с штаб-квартирой в Кремниевой долине (штат Калифорния) располагает офисами в 13-ти странах мира и занимается разработкой программных решений для управления жизненным циклом продукции.

Специализированная PLM-платформа Centric для совместной работы используется для планирования мерчендайзинга, работы над спецификациями продукции и сценариями затрат, управления материалами, закупки продукции, управления коллекциями, сроками и качеством. Платформа, доступная на десктопах и мобильных устройствах, помогает производителям оптимизировать работу, ускорить вывод новой продукции на рынок, увеличить продажи и прибыль.


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