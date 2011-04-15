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26/06/2018
17:13

General Electric продала ещё одно подразделение за $3.25 млрд

Американская компания General Electric (GE) продала своё подразделение по производству газовых двигателей и оборудования для энергетики инвестфонду Advent International. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы GE.

В периметр сделки вошли производство двигателей Jenbacher и Waukesha, а также заводы в США, Канаде и Австрии. Стоимость активов составила $3.25 млрд.

Продажа этого подразделения - часть трёхлетней программы реструктуризации GE, в ходе которой компания собирается продать неключевые активы на $20 млрд. В частности, в мае GE объявила об объединении своего транспортного подразделения с компанией Wabtec. Эта сделка должна принести GE $2.9 млрд. А в сентябре прошлого года GE продала своё подразделение промышленных решений General Electric компании ABB за $2.6 млрд.

На прошлой неделе GE исключили из индекса Dow Jones, так как её котировки из-за продолжающихся проблем опустили рыночную капитализацию компании ниже уровня, позволяющего находиться в этом индексе.

General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания также выпускает широкий спектр продукции военного назначения - от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.

По состоянию на 2015 год General Electric занимала 9-е место в списке крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000 и являлась наибольшей в мире нефинансовой ТНК, на протяжении десятилетий оставаясь одним из крупнейших подрядчиков ВПК США, а также крупным медиаконцерном. Штаб-квартира компании расположена в городе Фэрфилд, штат Коннектикут (США).


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