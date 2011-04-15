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26/06/2018
18:41

ADNOC и Saudi Aramco получат 50% в проекте по строительству НПЗ в Индии

Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) подписали рамочное соглашение о совместном участии в проекте Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Limited (RRPCL), который предусматривает строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса мощностью 1.2 млн баррелей в сутки (60 млн т в год) в Ратнагири (Индия). Об этом сообщает украинский портал "Энергореформа" со ссылкой на материалы саудовской компании.

Как говорится в сообщении, партнёрам будет принадлежать 50% в RRPCL, а вторую часть получит консорциум индийских национальных нефтяных компаний, включающий Indian Oil Corporation Ltd. (IOC), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL). Стоимость проекта составляет $44 млрд.

В апреле Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении до 50% в проекте НПЗ, однако компания сразу же заявила, что позднее уменьшит свою долю в пользу другого стратегического инвестора. По апрельскому соглашению Saudi Aramco должна была также поставлять половину объёма нефти, необходимого для переработки на заводе, который будет введен в эксплуатацию к 2025 году. Теперь поставлять эту нефть будет ADNOC.

Saudi Aramco также заинтересована в выходе на розничный топливный рынок Индии.

Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком нефти в Индию до 2016-2017 годов, пока её не опередил Ирак. Поставки саудовской нефти в тот период составляли 39.5 млн т по сравнению с 37.5 млн т иракской.

Indian Oil Corporation Ltd. (IOC) владеет 11 нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью 81.2 млн т, Bharat Petroleum Corporation Ltd.(BPCL) - четырьмя НПЗ общей мощностью 33.4 млн т, а Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) принадлежат три НПЗ на 24.8 млн т.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, а также по стоимости бизнеса ($781 млрд). Штаб-квартира находится в Дахране.




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