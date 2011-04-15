Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2018
18:47

Китайские владельцы "Милана" могут продать футбольный клуб американцам

Владелец бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" Томас Рикеттс ведёт переговоры о приобретении итальянского футбольного клуба "Милан" у консорциума китайских инвесторов. Об этом сообщает издание RNS со ссылкой на материалы Chicago tribune.

"Рикеттс намерен приобрести контрольный пакет "Милана". У него есть, что предложить болельщикам", - заявил источник издания.

Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк Morgan Stanley.

В августе 2016 компания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Fininvest, владевшая "Миланом", подтвердила подписание предварительного соглашения с консорциумом китайских инвесторов Rossoneri Sport Investment Lux по продаже 99.93% акций клуба.

Сделка была закрыта в апреле 2017 года. С учётом долга "Милана" в размере 220 млн евро, она оценивается в 740 млн евро.

А в сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Rossoneri Sport Investment Lux ищет новых инвесторов для клуба.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100