Китайские владельцы "Милана" могут продать футбольный клуб американцам

Владелец бейсбольного клуба "Чикаго Кабс" Томас Рикеттс ведёт переговоры о приобретении итальянского футбольного клуба "Милан" у консорциума китайских инвесторов. Об этом сообщает издание RNS со ссылкой на материалы Chicago tribune.



"Рикеттс намерен приобрести контрольный пакет "Милана". У него есть, что предложить болельщикам", - заявил источник издания.



Консультантом по сделке выступает инвестиционный банк Morgan Stanley.



В августе 2016 компания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Fininvest, владевшая "Миланом", подтвердила подписание предварительного соглашения с консорциумом китайских инвесторов Rossoneri Sport Investment Lux по продаже 99.93% акций клуба.



Сделка была закрыта в апреле 2017 года. С учётом долга "Милана" в размере 220 млн евро, она оценивается в 740 млн евро.



А в сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Rossoneri Sport Investment Lux ищет новых инвесторов для клуба.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"