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26/06/2018
19:05

Premium Travel Group прекратил туроператорскую деятельность

Ростуризм получил уведомление ООО "Премиум Тревэл Групп" о прекращении с 25 июня 2018 года туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сведения о туроператоре "Премиум Тревэл Групп", осуществлявшем деятельность в сфере внутреннего, международного въездного и международного выездного туризма, были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров приказом Ростуризма от 17 мая 2018 года N 192-Пр-18. Реестровый номер РТО 019191.

Приказом Ростуризма от 26 июня 2018 года N 257-Пр-18 сведения о "Премиум Тревэл Групп" исключены из Единого федерального реестра туроператоров в связи прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта (статья 4.2. Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").

Гражданская ответственность "Премиум Тревэл Групп" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее также - финансовое обеспечение, договор страхования) застрахована на сумму 10 млн руб. в САО "Якорь" по договору от 23 июня 2017 N 7100-001005-17/17 со сроком действия с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.


"AK&M" от 26.06.2018
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