Туроператор "Матрёшка-Тур" прекратил деятельность

ООО "Матрёшка-Тур выездной туризм" заявило о прекращении с 22 июня 2018 года туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, сообщило Федеральное агентство по туризму.



Сведения о туроператоре "Матрёшка-Тур выездной туризм", осуществлявшем деятельность в сфере внутреннего, международного въездного и международного выездного туризма, были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров приказом Ростуризма от 22 января 2018 года N 11-Пр-18. Реестровый номер РТО 019674.



Приказом Ростуризма от 17 апреля 2018 года N 155-Пр-18 у туроператора "Матрёшка-Тур выездной туризм" из Реестра была исключена сфера туроператорской деятельности "международный выездной туризм".



Ранее сведения об указанной организации содержались в Реестре в период с 29 мая 2017 года по 26 декабря 2017 года.



Приказом Ростуризма от 25 июня 2018 года N 252-Пр-18 сведения о ТО "Матрёшка-Тур выездной туризм" исключены из Единого федерального реестра туроператоров в связи прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта (статья 4.2. Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").



Гражданская ответственность ООО "Матрёшка-Тур выездной туризм" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее также - финансовое обеспечение, договор страхования) застрахована на сумму 25 млн руб. в САО "Якорь" по договору от 24 января 2017 года N 7100-000722-11/17 со сроком действия с 8 февраля 2017 года по 7 августа 2018 года.





"AK&M" от 26.06.2018