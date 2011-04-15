Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 июня 2018 года



РИТЕЙЛЕРОВ НЕ ДОПУСТИЛИ ДО ЛЕКАРСТВ

ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ ПРЕПАРАТЫ



После смены федерального правительства работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле, прекращена. Соответствующее решение связывают с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и возвращения в правительство экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.





КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ ПОПАЛИ В ПРИГОВОР

БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА ОСУЖДЕН ЗА ПРОДАЖУ ДВИГАТЕЛЕЙ НА УКРАИНУ





Как стало известно "Ъ", Воскресенский городской суд Подмосковья вынес вчера обвинительный приговор бывшему гендиректору федерального казенного предприятия "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" (ФКП ГкНИПАС) Олегу Пронину. Господин Пронин обвинялся в хищении с полигона двигателей крылатых ракет и их продаже на Украину. Он полностью признал вину и раскаялся, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В результате суд приговорил бывшего гендиректора к четырем годам колонии строгого режима. Ранее также в особом порядке к двум годам лишения свободы был приговорен другой участник этого преступления предприниматель Михаил Дзама.





КРАБ ЗАШЕВЕЛИЛСЯ НА ВЕРФЯХ

ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ



Новый куратор АПК вице-премьер Алексей Гордеев в целом поддержал идею выдачи квот на добычу краба через аукционы. Если это решение будет узаконено, краболовы могут отказаться от контрактов на строительство судов на $320 млн. Участники рынка уже уведомили об этом Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).





ДЕНЬГИ НАШЛИ ПУТЬ НА УКРАИНУ

"ЮНИСТРИМ" ОБОШЕЛ САНКЦИИ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ ЛОНДОН



Решение Национального банка Украины (НБУ) лишить лицензии украинскую платежную систему Tyme за помощь российским игрокам в обходе санкций не полностью парализовало денежные переводы между странами. Такую возможность сохранила платежная система "Юнистрим", которая лишилась только одного из двух каналов выдачи средств на Украине и переводит деньги через британскую CEL.INT. Эксперты считают, что юрисдикция посредника может защитить этот канал выплат.





"МАСТЕРЧЕЙН" РАСКРОЕТ КОД

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Как стало известно "Ъ", ассоциация "Финтех" (АФТ) намерена сделать публичным исходный код одного из своих крупнейших проектов - платформы "Мастерчейн". До сих пор доступ к нему имели только участники ассоциации. Это решение снизит затраты на разработку для компаний, которые хотят делать собственные проекты на этой платформе, но не имеют достаточно ресурсов для вступления в АФТ. Однако прямой конкуренции с известными международными проектами, например, Corda и Hyperledger, платформа не создаст.





POLYMETAL ОТ PETROPAVLOVSK НУЖЕН ТОЛЬКО АВТОКЛАВ

КОМПАНИЯ ГОТОВА ВЫКУПИТЬ ЕГО ЗА $250 МЛН



Как стало известно "Ъ", Polymetal рассматривала вариант приобретения Petropavlovsk, но отказалась от него из-за непростой долговой ситуации компании и отсутствия интереса к ее активам, помимо автоклава (POX). Polymetal, по данным "Ъ", предложила выкупить POX за $250 млн, достроить его (еще $50-60 млн) и закупать до 300 тыс. тонн концентрата в год. Но против самой идеи продажи POX уже выступил ряд акционеров Petropavlovsk, а эксперты отмечают риски того, что компания будет ограничена в переработке упорных руд, составляющих половину ее ресурсов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 27.06.2018