Дайджест газеты "Ведомости" от 27 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 июня 2018 года.





ДЕНЬГИ ЗАКОПАЮТ БЕЗ РИСКА



Государство обещает защитить инвесторов от самого себя. Поправки, снижающие для них риски, Минэкономразвития вскоре внесет в правительство.



Президент Владимир Путин обещал развернуть масштабное инфраструктурное строительство. Где набрать денег в бюджет, правительство уже придумало: оно повышает НДС и создает специальный фонд развития размером до 3,5 трлн руб. На 1 руб. из него нужно привлечь 2-3 руб. частных инвестиций. Минэкономразвития предложило механизм, как это сделать: снизить риски для инвесторов, в том числе созданные властями, и упростить привлечение частного капитала.



О механизме "инфраструктурной ипотеки" чиновники спорили год. В ближайшие две недели проекты поправок в законы о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и о концессиях будут наконец внесены в правительство, рассказал "Ведомостям" источник.



Одно из предложений - провести четкую границу между госзакупками и концессиями. Ее отсутствие сейчас - ключевой риск для проектов с привлечением частного капитала, признают эксперты. Из-за претензий ФАС к проекту дороги в Башкирии под угрозой оказались многие крупные концессии, а рынок буквально встал.





УСПЕХ СБОРНОЙ РОССИИ СЫГРАЛ ПРОТИВ СБЕРБАНКА



Сбербанк использовал товарный знак FIFA без разрешения. Госбанк поторопился с запуском вклада "Побеждай".



Наутро после победы сборной России по футболу над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира Сбербанк предложил специальный вклад "Побеждай" - с повышенной ставкой. И пообещал в пресс-релизе 15 июня: если сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 г., вклад можно будет открыть, пока национальная команда из турнира не вылетит.



Сбербанк не согласовал упоминание в своем продукте чемпионата мира по футболу с FIFA - правообладательницей товарного знака "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", объяснили "Ведомостям" источники, и получил от представителя FIFA письмо с просьбой устранить нарушение. Сбербанк потратил на то, чтобы предложить футбольный вклад, всего 12 часов.





ЦБ РЕШАЕТ СУДЬБУ "СОВЕТСКОГО"



Санация банка "Советский" может быть завершена спустя три года. ЦБ может передать его активы и обязательства другому банку.



Центробанк решает, как поступить с уже трижды санированным банком "Советский". Еще в 2015 г. банк попал на санацию. Сначала его финансовым оздоровлением занялся "Российский капитал", находившийся на тот момент под контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Затем санацией "Советского" занялся Татфондбанк, но буквально через несколько месяцев проблемы начались уже у него самого, и в итоге ЦБ лишил санатора лицензии. В феврале этого года регулятор объявил, что забирает банк в Фонд консолидации банковского сектора.



На этом история "Советского" может и оборваться.



SAMSUNG БОЛЬШЕ НЕ ПЕРВЫЙ



Samsung утратил гегемонию на российском рынке смартфонов. Первое место впервые заняла Huawei.



Китайская Huawei впервые вышла на первое место по продажам смартфонов в России, потеснив Samsung. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники, сотрудник одного из ритейлеров подтвердил эти данные. Три недели подряд с 28 мая по 17 июня Huawei с суббрендом Honor лидировали по продажам смартфонов. Их доля (в штуках) составляла 23,8%, 24,2% и 26,5% каждую неделю соответственно. Доля прежнего лидера, Samsung, составила 22,9%, 23% и 23,2%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.06.2018