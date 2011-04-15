Повтор!E.ON закрыла сделку по продаже 46.65% акций Uniper финской Fortum за 3.8 млрд евро

E.ON SE 26 июня успешно завершила сделку по продаже 46.65% акций Uniper SE финской Fortum Corporation. Об этом сообщает пресс-служба E.ON.



Компанией были выполнены все условия, необходимые для завершения добровольного поглощения, - как предписанные Еврокомиссией, так и ФАС России. В общей сложности E.ON получила приблизительно 3.8 млрд евро за свою долю в Uniper.



По словам гендиректора E.ON Йоханнеса Тейссена, продажа оставшихся акций Uniper знаменует собой конец очередной главы в истории E.ON. "В то же время E.ON уже пишет новую, новаторскую главу на будущее. Теперь мы станем ведущим поставщиком интеллектуальных энергетических сетей и современных клиентских решений в Европе - компанией, которую выбрали 50 млн клиентов", - отметил глава E.ON.



Напомним, в 2017 году Fortum договорился о покупке 46.65% в энергетической группе Uniper у немецкого концерна E.ON за 3.8 млрд евро ($4.5 млрд), несмотря на противодействие со стороны менеджмента Uniper, не видевшего синергии в бизнесе обеих компаний и называвшего сделку "враждебным поглощением".



Как сообщалось ранее, после завершения сделки финский концерн получает также менее половины российской энергокомпании ПАО "Юнипро", 83.73% акций которой контролирует Uniper.



ПАО "Юнипро" (бывшее ОАО "Э.ОН Россия" или ОГК-4, ИНН 8602067092) зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургут. В состав компании входят пять электростанций общей мощностью 11.1 ГВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт). Станции "Юнипро" в январе-марте 2018 года выработали 12.6 млрд кВт ч электроэнергии - на 7.3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.



Уставный капитал - 25.219 млрд руб., номинал одной акции - 0.4 руб. 83.73% акций принадлежит Uniper SE (Германия).



Чистая прибыль группы "Юнипро" по МСФО в 2017 году увеличилась в 6.5 раза до 33.605 млрд руб. с 5.167 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1.94% до 76.522 млрд руб. с 78.032 млрд руб., прибыль от текущей деятельности выросла в 6.13 раза до 41.187 млрд руб. с 6.718 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.67 раза до 40.966 млрд руб. с 7.22 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 2.69 раза до 47.475 млрд руб. с 17.671 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Юнипро" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 9.37% до 5.079 млрд руб. с 4.644 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 1.69% до 20.339 млрд руб. с 20.689 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Юнипро" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.87 раза до 30.134 млрд руб. с 10.49 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 2.46% до 79.136 млрд руб. с 81.13 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 26.74% до 21.856 млрд руб. с 17.244 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.71 раза до 36.764 млрд руб. с 13.583 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 7.55% до 5.313 млрд руб. с 4.94 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 0.5% до 21.286 млрд руб. с 21.18 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2018