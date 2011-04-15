General Electric решила избавиться от подразделения медицинского оборудования и нефтегазового бизнеса

General Electric (GE) заявила о планах избавиться от двух своих ключевых подразделений. Как сообщают "Ведомости", это произошло в день исключения акций компании из индекса Dow Jones Industrial Average, где они присутствовали без перерыва с 1907 года.



В частности, подразделение медицинского оборудования будет выделено в отдельную компанию, также будет продана доля в нефтесервисной компании Baker Hughes, с которой GE объединила свой нефтегазовый бизнес всего 2 года назад.



Сейчас у GE имеется восемь подразделений - семь производственных и одно финансовое - GE Capital. Совокупная выручка компании в 2017 году составила $125.3 млрд. Напомним, в октябре 2017 года гендиректор Джон Флэннери объявил, что GE намерена избавиться от активов на сумму $20 млрд.



Бизнес по выпуску осветительного оборудования GE пытается продать уже более года. На продажу также были выставлены транспортные активы - в основном, производство локомотивов, которое в конце мая GE договорилась объединить с Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (Wabtec) в сделке размером $11 млрд. Акции объединённой компании получили акционеры GE, у неё же осталось всего 9.9%, которые она должна продать в течение 3 лет.



Выручка GE Healthcare в прошлом году составила $19.1 млрд, GE Oil & Gas - $17.2 млрд. Таким образом, совокупная выручка четырёх подразделений, которые GE хочет вычленить из своего состава, превышает 30% всей компании. У остающихся подразделений выручка в 2017 году составляла $82.8 млрд. Между тем, рекорд был установлен в 2008 году - чуть менее $180 млрд. Двадцать лет назад, в 1997 году, GE заработала $91 млрд.



Теперь GE сосредоточится на развитии оставшихся четырёх направлений - подразделений электроэнергетического (в 2017 году - $36 млрд) и авиационного оборудования ($27.4 млрд), возобновляемой энергетики ($10.3 млрд), а также GE Capital ($9.1 млрд). Чтобы ускорить их развитие, процесс принятия решений и инвестирования, предполагается передать значительную часть полномочий на уровень подразделений.



За последний год акции GE упали более чем на 50%, а рыночная капитализация сократилась более чем на $100 млрд.



Руководство GE, в основном, не хочет продавать проблемные активы за деньги, пишет WSJ, поэтому ищет другие возможности. В частности, подразделение медицинского оборудования, которое выпускает томографы и прочие аппараты для больниц, лабораторий и исследовательских центров, будет выделено в отдельную компанию. 20% акций этой компании разместят на бирже, а оставшиеся будут распределены среди нынешних акционеров GE. К новой компании также перейдут обязательства материнской на $18 млрд. Процесс выделения GE Healthcare займёт 1-1.5 года.



GE также сообщила, что в ближайшие 2-3 года намерена выйти из капитала Baker Hughes. В 2016 году, ещё при прежнем гендиректоре Джеффри Иммелте, она объединила с ней свои нефтегазовые активы, получив в увеличенной компании две трети акций. Эта доля сейчас стоит около $23 млрд.



General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания также выпускает широкий спектр продукции военного назначения - от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.



По состоянию на 2015 год General Electric занимала 9-е место в списке крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000 и являлась наибольшей в мире нефинансовой ТНК, на протяжении десятилетий оставаясь одним из крупнейших подрядчиков ВПК США, а также крупным медиаконцерном. Штаб-квартира компании расположена в городе Фэрфилд, штат Коннектикут (США).



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