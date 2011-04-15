Полиметалл готов выкупить у Petropavlovsk только проект POX за $250 млн

ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) готово выкупить у компании Petropavlovsk проект автоклава (POX) за $250 млн с обязательствами достроить его за счёт собственных средств и ежегодно закупать у Petropavlovsk до 300 тыс. т концентрата из упорных руд для переработки. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.



По их словам, Polymetal уже вышла с этой инициативой на совет директоров компании и предлагает согласовать условия к концу сентября. Сделка потребует одобрения акционеров (не менее 50%) и держателей облигаций, а также ФАС, добавляют они. "Финансовые консультанты Petropavlovsk видели оптимальным вариантом продажу всей компании, но Polymetal не нужны другие её активы, кроме POX", - рассказали источники издания. Polymetal нужен POX, чтобы увеличить собственную переработку упорных руд с Кызыла в Казахстане, а также других месторождений, уточнил собеседник "Ъ".



В Petropavlovsk заявили, что компания регулярно получает различные предложения, однако никаких договорённостей и переговоров, требующих регуляторного раскрытия, сейчас нет, а POX остаётся стратегическим проектом. В Polymetal отказались от комментариев. В середине мая президент УК "Полиметал" Игорь Финогенов говорил журналистам, что у компании есть интерес к POX, хотя переговоры пока не ведутся.



POX на Покровском руднике должен перерабатывать 500 тыс. т концентрата в год и производить в 2019-2032 годах в среднем 220 тыс. унций золота в год. Он нужен, прежде всего, для переработки упорных руд самой Petropavlovsk, на которые приходится половина её ресурсной базы. Проект стартовал в 2013 году, но останавливался из-за финансовых проблем. Запустить POX планируется до конца 2018 года. Инвестиции в него оценивались в $320 млн, из которых по состоянию на июнь остаётся вложить около $60 млн.



Весной 2016 года Petropavlovsk готова была пустить в POX партнёра - GMD Gold, близкую к группе "Меркурий" Игоря Кесаева, которая должна была получить 51% в проекте и 50% в продукции в обмен на $120 млн инвестиций, необходимых для достройки автоклава. Но позже Petropavlovsk рефинансировала долги и отказалась от партнёрства.



Polymetal в своём предложении также объясняет долгами нежелание выкупать всю компанию Petropavlovsk. Petropavlovsk владеет 31.1% железорудной IRC и выступает гарантом по её кредиту перед китайским банком ICBC. Из всего кредита осталось погасить $234 млн, но у IRC нет денег, и Petropavlovsk уже одолжил ей $30 млн. Чистый долг самого Petropavlovsk на конец 2017 года составлял $585 млн по облигациям, а дефолт "дочки" по кредиту ICBC грозит золотодобытчику кросс-дефолтом.



Против идеи продажи POX уже выступил ряд акционеров Petropavlovsk, а эксперты отмечают риски того, что в этом случае компания будет ограничена в переработке упорных руд, составляющих половину её ресурсов.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвело 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее., а в I квартале 2018 года - 214 тыс. унций золота (на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года).



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.



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