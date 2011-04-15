Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/06/2018
12:40

Данные ESET Threat Intelligence вдвое повышают уровень детектирования угроз

Данные телеметрического сервиса ESET Threat Intelligence вдвое повышают уровень детектирования угроз. Это подтвердил тест DNS-фильтрации, проведенный компанией Whalebone. Результаты теста представлены на IS2 Conference, мероприятии в области информационной безопасности в Праге, говорится в сообщении ESET.

Телеметрический сервис ESET Threat Intelligence предоставляет данные о целевых атаках, новых вредоносных программах и активности ботнетов, помогая организациям своевременно реагировать на инциденты безопасности. В основе сервиса - данные продуктов и технологий ESET: свыше ста миллионов сенсоров по всему миру, облачная система ESET LiveGrid, песочницы, трекер ботнетов и собственная база данных ДНК-сигнатур ESET, в сочетании с информацией из внешних источников.

Whalebone, провайдер сервиса DNS-фильтрации, ранее использовала индикаторы компрометации, полученные с помощью запуска в изолированной среде (песочнице), анализа сетевого трафика и на основе известных образцов вредоносного ПО. В рамках тестирования телеметрического сервиса компания дополнительно включила в данные обнаружения индикаторы компрометации ESET Threat Intelligence.

Общее число инцидентов в тесте DNS-фильтрации достигло 1.75 млн. Примерно половина инцидентов (866000) была обнаружена только на основе индикаторов компрометации, предоставленных ESET Threat Intelligence. Фактически, без данных ESET 49.51% инцидентов остались бы незамеченными.

Из 866000 инцидентов, обнаруженных на основе данных ESET Threat Intelligence, ложной оказалась лишь одна блокировка домена. 50.02% инцидентов обнаружены Whalebone без помощи ESET. Всего 0,47% инцидентов потребовали для обнаружения данные и ESET, и Whalebone.




"AK&M" от 27.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100