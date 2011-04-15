Данные ESET Threat Intelligence вдвое повышают уровень детектирования угроз

Данные телеметрического сервиса ESET Threat Intelligence вдвое повышают уровень детектирования угроз. Это подтвердил тест DNS-фильтрации, проведенный компанией Whalebone. Результаты теста представлены на IS2 Conference, мероприятии в области информационной безопасности в Праге, говорится в сообщении ESET.



Телеметрический сервис ESET Threat Intelligence предоставляет данные о целевых атаках, новых вредоносных программах и активности ботнетов, помогая организациям своевременно реагировать на инциденты безопасности. В основе сервиса - данные продуктов и технологий ESET: свыше ста миллионов сенсоров по всему миру, облачная система ESET LiveGrid, песочницы, трекер ботнетов и собственная база данных ДНК-сигнатур ESET, в сочетании с информацией из внешних источников.



Whalebone, провайдер сервиса DNS-фильтрации, ранее использовала индикаторы компрометации, полученные с помощью запуска в изолированной среде (песочнице), анализа сетевого трафика и на основе известных образцов вредоносного ПО. В рамках тестирования телеметрического сервиса компания дополнительно включила в данные обнаружения индикаторы компрометации ESET Threat Intelligence.



Общее число инцидентов в тесте DNS-фильтрации достигло 1.75 млн. Примерно половина инцидентов (866000) была обнаружена только на основе индикаторов компрометации, предоставленных ESET Threat Intelligence. Фактически, без данных ESET 49.51% инцидентов остались бы незамеченными.



Из 866000 инцидентов, обнаруженных на основе данных ESET Threat Intelligence, ложной оказалась лишь одна блокировка домена. 50.02% инцидентов обнаружены Whalebone без помощи ESET. Всего 0,47% инцидентов потребовали для обнаружения данные и ESET, и Whalebone.









"AK&M" от 27.06.2018