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27/06/2018
13:58

Технопромэкспорт не смог продать свою долю в СП с Siemens из-за санкций

Попавшее под санкции ОАО "Технопромэкспорт" ("дочка" ГК "Ростех") намерено продать свою долю в совместном предприятия с Siemens - ЗАО "Интеравтоматика". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы единого реестра сведений о банкротстве.

Изначально 17.34% акций компании выставлялись на торги по начальной цене 185 млн руб., затем цена была снижена до 166.5 млн руб., однако покупателей на пакет в обоих случаях не нашлось. Очередной аукцион, назначенный на 27 июня, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Сложности в продаже у Технопромэкспорта возникли в связи с санкционными рисками. Владелец доли в компании, попавшей под санкции, обязан учитывать риски, связанные с санкционными ограничениями Евросоюза, что косвенно может коснуться и владельца актива.

Напомним, летом 2017 года, после скандала вокруг поставок в Крым турбин немецкого производителя в обход санкций Евросоюза, Siemens объявил, что выйдет из "Интеравтоматики", а новые проекты в России будут реализовываться исключительно контролируемым немецким концерном совместным предприятием "Сименс технологии газовых турбин" и 100-процентной дочерней компанией ООО "Сименс".

Однако Siemens не может продать долю в "Интеравтоматике" российским компаниям из-за санкционного списка, хотя в него включены уже практически все заинтересованные игроки отрасли, пояснил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Технопромэкспорт видит потенциальных покупателей доли в "Интеравтоматике" среди компаний, которые сотрудничают с Siemens по иным проектам. В то же время другая структура Ростеха - ООО "Технопромэкспорт" - пока не заинтересована в приобретении доли. Он объяснил это тем, что стоимость "Интеравтоматики" значительно снизилась в связи с решением Siemens приостановить действующие контракты, а компания попала под санкции ЕС.

В настоящее время конкурсный управляющий "Интеравтоматики" пытается взыскать с Siemens в арбитражном суде Москвы убытки, полученные из-за расторжения контрактов. Первоначальные исковые требования в 177.1 млн руб. и 5.45 млн евро в ходе процесса снизились до 46.8 млн руб. и 1.45 млн евро.

ЗАО "Интеравтоматика" на 45.72% принадлежит Siemens, 36.94% владеет ОАО "ВТИ", 17.34% - ОАО "Технопромэкспорт".

Siemens AG - один из ведущих производителей электротехники и электроники. В России компания работает с 1853 года. Сотрудничество Газпрома и Siemens развивается, в частности, по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология. Siemens AG является единственным участником ООО "Сименс".

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