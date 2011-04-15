Нефть больше не "заводит" рубль как прежде

Рубль укрепляется сегодня на резком подорожании нефти, подошедшей вплотную к уровню $76.50 по сорту Brent. Причина этого - в угрозах со стороны американского Белого Дома в адрес "тех, кто будет наперекор санкциям осуществлять нефтяные сделки с Ираном". То есть, фактически США ведут речь о возобновлении режима нефтяного эмбарго против исламской республики. Иран делит с Мексикой 6-7 места по уровню добычи нефти в мире, и ни при каких обстоятельствах не может игнорироваться нефтяными аналитиками. Как следствие, можно констатировать то обстоятельство, что нефть выросла абсолютно закономерно и прогнозируемо. Об этом говорится в комментарии эксперта компании "Международный финансовый центр" Владимира Рожанковского.



Тем не менее, аналитиков не может не волновать снижение зависимости рубля от нефтяных цен, наблюдаемое с середины апреля. Если за прошедшие сутки нефть укрепилась на 1.8%, то рубль вырос только на 0.4% до 63.28 руб. за доллар. Ожидания аналитиков, что в данном случае имеет место всего лишь некий "временной лаг", и рубль вскоре наверстает отставание - зачастую не реализуются, и оставляют сторонников такой теории в убытках.



Соответственно, если эта негативная тенденция будет развиваться, это сделает крайне затруднительным достоверное прогнозирование движения курса российской валюты в будущем. Если принять константным текущий уровень ключевых взаимозависимостей - нефть, геополитика, ликвидность в банковской системе, соотношение долларовых депозитов к рублёвым, уровень налогового бремени корпораций и частных лиц и т.д. - то, в целом, отставание рубля от динамики нефти, видимо, продолжится (в особенности, если по каким-то причинам встреча президентов России и США, намеченная на 15 июля, не состоится или будет перенесена). По этой причине, хотя присутствует "бычий" сценарий по нефти, что касается рубля, то уровень 62 руб. за доллар выступает как весьма жёсткий уровень сопротивления дальнейшему укреплению рубля в среднесрочной перспективе.



Что касается евро, то здесь также действует набор разнополярных факторов. С одной стороны, в еврозоне ЕЦБ продолжает политику "количественного смягчения", ослабляя евро против укрепляющегося на жёсткой риторике ФРС доллара. Но, в то же время, на графиках аналитики видят отсутствие сильных трендов в единой европейской валюте, ещё с начала мая текущего года. Евро, хотя формально и считается самостоятельной биржевой валютой, но в реальности таковым не вполне является, в силу своей связи со "старшим братом" (долларом) через евро-долларовые свопы, объём которых в последние месяцы сильно вырос. Причина - двоякая. С одной стороны, ФРС невыгодно сильное ослабление главной конкурирующей валюты, поскольку это приведёт к дальнейшему ухудшению внешнеторговых позиций американских производителей, чего категорически не хочет Дональд Трамп. С другой стороны, усиление евро невозможно из-за экономических и политических (новые проблемы в Италии и Испании, напоминающие период 2010-2011 годов).



"AK&M" от 27.06.2018