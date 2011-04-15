Акрон выкупил у Сбербанка 19.9% Верхнекамской калийной компании и продал обратно

ПАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон") выкупило у Сбербанка 19.9% акций ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Акрона.



В результате сделки общая доля Акрона в операторе Талицкого калийного проекта выросла до 80%.



Позднее "Дорогобуж" заявил, что прекратил распоряжаться приобретёнными акциями ВКК, и доля Акрона в этой компании вернулась к прежнему уровню - 60.1%. ООО "Сбербанк инвестиции" выкупило эту долю обратно. Стоимость первой сделки составила 15.8 млрд руб., второй - 10.6 млрд руб.



Напомним, в прошлом году Сбербанк удвоил свою долю в калийном проекте Акрона с 19.99% акций ВКК до 38.89%, выкупив пакет Внешэконобанка.



ВКК разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского калийно-магниевого месторождения в Пермском крае. Стоимость проекта - $1.5-1.7 млрд. Изначально старт добычи был намечен на 2018 год с выходом на полную мощность в 2018 году, но сроки несколько раз сдвигались. Сейчас предполагается запуск в 2021 году с производством 2 млн т калия в год (начиная с 2023 года). Но скорее всего, производство запустят в 2023 году, а на полную мощность оно выйдет только в 2025 году. В настоящее время Акрон согласовывает перенос сроков с Главгосэкспертизой.



ПАО "Дорогобуж" (ИНН 6704000505) выпускает более 30 видов продукции, среди которых аммиак, аммиачная селитра, азофоска, смешанные удобрения. Мощности предприятия по выпуску аммиака обладают наибольшей в российской отрасли минеральных удобрений эффективностью в плане потребления газа на тонну готовой продукции.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет разрешениями на геологические изыскания на 11 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty, одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



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